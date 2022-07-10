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Update Kasus Covid-19 per 10 Juli 2022: Ada 2.576 Kasus Baru, DKI Jakarta Terbanyak
Ada 2.576 kasus Covid-19 per Minggu, 10 Juli 2022 di Indonesia. DKI Jakarta terbanyak, 13 provinsi tak ada kasus baru alias nol.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Inilah sebaran kasus Covid-19 per Minggu, 10 Juli 2022 di seluruh Indonesia yang mencapai 2.576 kasus baru.
DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan kasus terbanyak pada penambahan kasus baru pada Minggu hari ini.
DKI Jakarta menyumbang 1.675 kasus baru atau hampir separuh kasus baru dilaporkan berada di Ibu Kota.
Sementara itu, ada 13 provinsi yang tidak memiliki kasus baru alias nol kasus.
Di antaranya adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Gorontalo, hingga Papua Barat.
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Inilah daftar sebaran kasus Covid-19 baru per Minggu, 10 Juli 2022, dikutip dari data BNPB:
- DKI JAKARTA: 1675
- JAWA BARAT: 308
- BANTEN: 257
- JAWA TIMUR: 143
- BALI: 83
- JAWA TENGAH: 37
- SUMATERA UTARA: 15
- KALIMANTAN SELATAN: 9
- DI YOGYAKARTA: 8
- NUSA TENGGARA TIMUR: 6
- KALIMANTAN TENGAH: 6
- RIAU: 5
- BANGKA BELITUNG: 4
- KEPULAUAN RIAU: 4
- SUMATERA SELATAN: 3
- NUSA TENGGARA BARAT: 3
- KALIMANTAN TIMUR: 3
- KALIMANTAN BARAT: 2
- MALUKU: 2
- PAPUA: 2
- SULAWESI SELATAN: 1
- ACEH: 0
- SUMATERA BARAT: 0
- JAMBI: 0
- BENGKULU: 0
- LAMPUNG: 0
- KALIMANTAN UTARA: 0
- SULAWESI UTARA: 0
- SULAWESI TENGAH: 0
- SULAWESI TENGGARA: 0
- GORONTALO: 0
- SULAWESI BARAT: 0
- MALUKU UTARA: 0
- PAPUA BARAT: 0
Dengan penambahan 2.576 kasus baru, maka jumlah kasus virus corona di Tanah Air mencapai 6.111.305 kasus.
Sementara jumlah pasien yang sembuh pada Minggu hari ini bertambah 1.890 pasien.
Total ada 5.933.979 pasien sudah sembuh dari Covid-19.
Terakhir, korban meninggal akibat virus corona bertambah 6 korban.
(Tribunnews.com/Sri Juliati)