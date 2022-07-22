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Sebaran 4834 Kasus Covid-19 per Jumat, 22 Juli 2022: DKI Jakarta Sumbang 2465, 7 Provinsi 0 Kasus
Inilah sebaran 4834 kasus Covid-19 di Indonesia per Jumat (22/7/2022). DKI Jakarta tertinggi dan sumbang 2465 kasus, sedangkan 7 provinsi 0 kasus.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Inilah sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per Jumat (22/7/2022).
Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 4834 kasus pada Jumat hari ini.
Dalam data yang diterima Tribunnews.com, DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia.
DKI Jakarta melaporkan ada 2465 kasus baru, disusul Jawa Barat dan Banten masing-masing 933 dan 550 kasus.
Sementara itu, ada tujuh provinsi yang tidak ada kasus baru alias nol kasus.
Di antaranya Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, hingga Maluku.
Selengkapnya, berikut sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per Jumat (22/7/2022):
- DKI JAKARTA: 2465
- JAWA BARAT: 933
- BANTEN: 550
- JAWA TIMUR: 286
- BALI: 158
- JAWA TENGAH: 102
- DI YOGYAKARTA: 59
- KALIMANTAN SELATAN: 57
- SUMATERA UTARA: 45
- KALIMANTAN TENGAH: 33
- KALIMANTAN TIMUR: 32
- SUMATERA SELATAN: 24
- RIAU: 16
- SULAWESI SELATAN: 14
- PAPUA: 13
- KEPULAUAN RIAU: 9
- PAPUA BARAT: 7
- SUMATERA BARAT: 5
- BANGKA BELITUNG: 5
- NUSA TENGGARA BARAT: 4
- LAMPUNG: 3
- NUSA TENGGARA TIMUR: 3
- KALIMANTAN BARAT: 3
- SULAWESI UTARA: 3
- GORONTALO: 3
- JAMBI: 1
- BENGKULU: 1
- ACEH: 0
- KALIMANTAN UTARA: 0
- SULAWESI TENGAH: 0
- SULAWESI TENGGARA: 0
- SULAWESI BARAT: 0
- MALUKU: 0
- MALUKU UTARA: 0
Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 sebanyak 3.363 pasien.
Untuk pasien yang meninggal ada 13 jiwa.
(Tribunnews.com/Sri Juliati)
Sumber: TribunSolo.com
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