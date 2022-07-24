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Sebaran Kasus Covid-19 Indonesia, Minggu 24 Juli 2022: DKI Jakarta Tembus 2.000 Kasus
Berikut sebaran 4.071 kasus baru Covid-19 di Indonesia, Minggu (24/7/2022). DKI Jakarta tembus 2.000 kasus, delapan daerah nol kasus.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Berikut sebaran kasus baru Covid-19 di Indonesia, Minggu (24/7/2022).
Kasus baru Covid-19 hari ini bertambah 4.071 kasus.
Dengan tambahan tersebut, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6.168.342.
DKI Jakarta menjadi daerah tambahan kasus baru Covid-19 terbanyak dengan 2.151 kasus.
Sementara delapan provinsi melaporkan nol tambahan kasus baru.
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Sebaran 4.071 Kasus Covid-19, Minggu 24 Juli 2022:
DKI JAKARTA 2.151
JAWA BARAT 660
BANTEN 469
JAWA TIMUR 272
BALI 149
JAWA TENGAH 76
DI YOGYAKARTA 65
KALIMANTAN SELATAN 53
SUMATERA UTARA 30
RIAU 30
KALIMANTAN TENGAH 25
KALIMANTAN TIMUR 19
SUMATERA SELATAN 14
SULAWESI SELATAN 14
PAPUA 9
NUSA TENGGARA TIMUR 8
KALIMANTAN BARAT 8
LAMPUNG 6
BANGKA BELITUNG 3
SUMATERA BARAT 2
Sumber: TribunSolo.com
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