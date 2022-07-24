Virus Corona

Sebaran Kasus Covid-19 Indonesia, Minggu 24 Juli 2022: DKI Jakarta Tembus 2.000 Kasus

Berikut sebaran 4.071 kasus baru Covid-19 di Indonesia, Minggu (24/7/2022). DKI Jakarta tembus 2.000 kasus, delapan daerah nol kasus.

zoom-inlihat foto Sebaran Kasus Covid-19 Indonesia, Minggu 24 Juli 2022: DKI Jakarta Tembus 2.000 Kasus
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Covid-19 - Berikut sebaran 4.071 kasus baru Covid-19 di Indonesia, Minggu (24/7/2022). DKI Jakarta tembus 2.000 kasus, delapan daerah nol kasus. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sebaran kasus baru Covid-19 di Indonesia, Minggu (24/7/2022).

Kasus baru Covid-19 hari ini bertambah 4.071 kasus.

Dengan tambahan tersebut, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6.168.342.

DKI Jakarta menjadi daerah tambahan kasus baru Covid-19 terbanyak dengan 2.151 kasus.

Sementara delapan provinsi melaporkan nol tambahan kasus baru.

Baca juga: BREAKING NEWS Update Covid-19 per 24 Juli 2022: Tambah 4.071 Kasus Baru, 2.684 Pasien Sembuh

Sebaran 4.071 Kasus Covid-19, Minggu 24 Juli 2022:

DKI JAKARTA 2.151
JAWA BARAT 660
BANTEN 469
JAWA TIMUR 272
BALI 149

JAWA TENGAH 76
DI YOGYAKARTA 65
KALIMANTAN SELATAN 53
SUMATERA UTARA 30
RIAU 30

KALIMANTAN TENGAH 25
KALIMANTAN TIMUR 19
SUMATERA SELATAN 14
SULAWESI SELATAN 14
PAPUA 9

NUSA TENGGARA TIMUR 8
KALIMANTAN BARAT 8
LAMPUNG 6
BANGKA BELITUNG 3
SUMATERA BARAT 2

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Sebaran Covid-19 di Indonesia
DKI Jakarta
Covid-19 di Indonesia
virus corona
Baca Juga
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Contact Us
Pedoman Media Siber
Redaksi
Info iklan