Menkes: Kasus Covid-19 Subvarian XBB Terbanyak di Batam

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap kasus subvarian Omicron XBB paling banyak berada di provinsi Batam.

Hal ini lantaran Batam dekat dengan negara Singapura yang telah lebih dahulu mengalami lonjakan kasus subvarian serupa.

"XBB paling banyak di Batam karena dekat dari Singapura," kata Menkes di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Sementara Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan saat ini penularan Covid-19 didominasi varian XBB bukan XBB.1.

"Itu berdasarkan hasil penulusuran dari jumlah 48 kasus itu. Untuk lokasi di Batam ya ada 48 persen. Jadi lebih banyak di sana (Batam) karena tempat keluar dan masuk atau transit," ungkap Maxi pada kesempatan terpisah.

Adapun karakteristik dari Sub Varian XBB, pertama, Sub Varian tersebut merupakan Sub Varian Omicron yang merupakan gabungan dari BA.2.10.1 dan BA.275.

Varian Omicron merupakan varian yang pernah memuncak pada bulan februari 2022 lalu.

Kedua, pada 10 November 2022 Sub Varian XBB sudah tersebar di 37 negara di dunia, dimana Singapura, India, dan Australia menjadi negara yang tertinggi.

Ketiga, gejala yang ditimbulkan dari sub varian ini tidak jauh berbeda dengan gejala yang lainnya.

Gejala yang ditimbulkan dari Covid-19 sub varian XBB ini mirip dengan gejala Covid-19 pada umumnya, mulai dari demam, batuk, kelelahan, nyeri otot, anosmia hingga diare.