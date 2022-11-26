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Sebaran 5.976 Kasus Covid-19, 25 November 2022: Kasus di 7 Provinsi Kurang dari 10
Inilah sebaran 5.976 kasus Covid-19 di Indonesia per Jumat (25/11/2022). DKI Jakarta menyumbang jumlah kasus tertinggi sebanyak 2.550 kasus.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah sebaran 5.976 kasus Covid-19 atau virus corona di Indonesia per Jumat (25/11/2022) hari ini.
Kasus Covid-19 di Indonesia kembali bertambah dengan adanya 5.976 kasus baru per Jumat hari ini.
Ke-5.976 kasus Covid-19 tersebar di 34 provinsi dengan tujuh provinsi mencatatkan kasus di bawah 10 orang.
Di antaranya adalah Jambi, Maluku Utara, Gorontalo, hingga Maluku Utara.
DKI Jakarta masih menyumbang kasus tertinggi yakni 2.550 disusul Jawa Barat dan Banten.
Jawa Timur ada di urutan keempat dengan penambahan 514 kasus baru.
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Selengkapnya, inilah sebaran 5.976 kasus Covid-19 di Indonesia per Jumat (25/11/2022) hari ini:
- DKI JAKARTA: 2550
- JAWA BARAT: 1261
- BANTEN: 577
- JAWA TIMUR: 514
- JAWA TENGAH: 276
- BALI: 114
- SUMATERA UTARA: 86
- DI YOGYAKARTA: 81
- KALIMANTAN TIMUR: 57
- RIAU: 53
- LAMPUNG: 40
- KALIMANTAN SELATAN: 35
- SULAWESI SELATAN: 30
- SUMATERA SELATAN: 29
- NUSA TENGGARA TIMUR: 26
- KALIMANTAN TENGAH: 26
- ACEH: 24
- SULAWESI UTARA: 24
- SULAWESI TENGAH: 24
- PAPUA: 20
- SUMATERA BARAT: 19
- BANGKA BELITUNG: 16
- KALIMANTAN BARAT: 16
- BENGKULU: 13
- NUSA TENGGARA BARAT: 13
- PAPUA BARAT: 13
- KEPULAUAN RIAU: 10
- JAMBI: 8
- MALUKU: 8
- KALIMANTAN UTARA: 6
- SULAWESI TENGGARA: 3
- SULAWESI BARAT: 2
- GORONTALO: 1
- MALUKU UTARA: 1
Dengan adanya penambahan 5.976 kasus ini, maka total kasus virus corona di Indonesia mencapai 6.640.624.
Masih dalam data tersebut, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh kini bertambah 6.752 pasien.
Sementara korban yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 35 pasien.
(Tribunnews.com/Sri Juliati)