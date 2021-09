Dukung Pengembangan Atlet eSport Indonesia, IndiHome Luncurkan Limitless Esport Academy (LEAD)

(Kiri ke kanan) Wakil Kepala Bidang Binpres KONI Jajat Darajat Kusumah Negara, Direktur Consumer Service Telkom Venusiana, dan Ketua Bidang Pengembangan Atlet PBESI Ricky Setiawan saat acara Press Conference & Peluncuran LEAD By IndiHome secara daring pada Jumat, (10/9).

TRIBUNNEWS.COM - IndiHome, layanan fixed broadband unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), berkomitmen untuk selalu menghadirkan inovasi dan olahraga elektronik (eSport) di Indonesia, IndiHome meluncurkan Limitless ESport Academy (LEAD).

LEAD by IndiHome merupakan akademi eSport dengan konsep athlete enablement, yaitu memberdayakan dan melatih seorang gamer (player) yang semula bermain game sebatas hobi, menjadi professional player (pro-player) yang bermental atlet.

Perlu diketahui, tidak semua pro player adalah atlet eSport, namun atlet eSport sudah pasti seorang pro-player. Perbedaan mendasar dari seorang pro-player dengan atlet eSport adalah pada aspek mentalitas. Mereka para atlet eSport adalah orang-orang pilihan yang siap ditempa sportsmanship-nya.

Sebagaimana atlet cabang olahraga lainnya, atlet eSport juga membutuhkan latihan rutin agar semakin berkualitas dan sportif. Mereka rutin dalam meningkatkan skill, menguasai trik dan strategi permainan, kerja sama team, disiplin, serta menjaga pola makan sehat.

Di sinilah LEAD by IndiHome mengambil peran di mana talenta-talenta baru atlet eSport akan dibina agar menjadi seorang atlet eSport yang tangguh dan berkarakter. Calon atlet eSport ini juga berkesempatan besar untuk berkarya dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang turnamen tingkat nasional bahkan internasional.

Venusiana, Direktur Consumer Service Telkom menjelaskan, dengan mengusung semangat #BerlatihTanpaBatas, kehadiran program LEAD by IndiHome diharapkan dapat melahirkan the next atlet eSport Indonesia yang mampu berkiprah di kancah Internasional.

“Kami meyakini, salah satu aspek penting dalam ekosistem eSport adalah kaderisasi atlet. Untuk itu, LEAD by IndiHome hadir dan berkomitmen melahirkan sebanyak-banyaknya atlet eSport yang memiliki spirit dan berdaya saing internasional. LEAD by IndiHome adalah tempat belajar bagi para player untuk menjadi atlet eSport yang unggul,” jelas Venusiana.

Lebih lanjut, Venusiana memaparkan bahwa sebagai #InternetnyaIndonesia, IndiHome berkomitmen untuk menghadirkan semangat dan cara pandang baru tentang gamer. Bahwa gamer bukan hanya sebatas hobi, tapi bisa menjadi sebuah profesi yang juga bermanfaat bagi masyakarat Indonesia.

Untuk menjadi bagian dari LEAD by IndiHome, dapat langsung bergabung dan mendaftarkan diri melalui laman https://indihome.co.id/leadacademy serta mengikuti akun media sosial @LEADIndiHome untuk mengetahui perkembangan kabar selanjutnya.

#DigitalBisa #UntukIndonesiaLebihBaik