PBESI Targetkan Wakil Indonesia Raih Lima Emas di SEA Games 2021 Vietnam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Esports Indonesian (PBESI) menyiapkan atletnya jelang tampil pada SEA Games 2021 yang berlangsung di Vietnam pada 12-23 Mei 2022.

Untuk mendapatkan hasil maksimal di SEA Games nanti, PBESI menjalin kerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia dan IESPA.

Sekretaris Jenderal PB Esports Indonesia, Franky Ong mengatakan pihaknya menargetkan Indonesia bisa meraih lima medali emas di SEA Games 2021.

“Jadi untuk Asian Games dan SEA Games itu kami sudah kerjasama dengan KOI dan IESPA. Kami akan bentuk badan tim nasional dan untuk kuotanya kami punya beberapa target salah satu targetnya kami inginkan setinggi-tingginya. Kami targetkan dapat lima emas di SEA Games nanti,” kata Franky di Pacific Place, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Sebelumnya Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Vietnam mengumumkan cabor esports akan dipertandingkan di SEA Games 2021..

Setidaknya ada delapan game yang akan dipertandingkan dalam 10 nomor cabang olahraga.

10 nomor esports yang akan dipertandingkan yakni League of Legends: Quick War (tim putra dan tim putri, Arena of Valor (mobile-tim), PUBG Mobile (tim), PUBG Mobile (personal), Free Fire (Mobile-tim), League of Legends (PC-tim), FIFA 4 (PC-tim) dan Mobile Legends: BangBang (tim).

Lebih lanjut, guna menunjang performa para atlet, PBESI pada tahun depan juga membuat sistem kompetisi berjenjang.

Hadirnya kompetisi secara berjenjang diharapkan bisa berdampak pada pembentukan atlet esports semakin berkualitas lagi.

“Jadi tahun 2022 itu PBESI ada perencanaan untuk adakan satu sistem liga yang terukur tentunya ini dengan satu sistem poin jadi kedepannya setiap liga atau turnamen akan mendapatkan poin untuk satu pemain,” kata Franky Ong.

“Satu tim atau satu atlet yang nanti kami masukan ke dalam single event atau multievent baik internasional maupun Nasional. Itu nantinya dari program yang akan kita jalankan,” sambungnya.