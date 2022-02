Daftar Calon Pelatih Timnas Esports Indonesia di SEA Games 2021, Termasuk MLBB hingga Free Fire

TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menunjukan keseriusannya dalam menyongsong ajang SEA Games 2021 Vietnam.

PB ESI rencananya mengirim 10 cabang esports untuk bertarung di SEA Games 2021 Vietnam yang berlangsung 12 hingga 23 Mei 2022 mendatang.

Kesepuluh cabang esports SEA Games 2021 yang bakal diikuti adalah Mobile Legends, PUBG Mobile – Team, PUBG Mobile – Solo, Free Fire, Arena of Valor, League of Legends Wild Rift – Men, League of Legends Wild Rift – Women, FIFA Online 4, League of Legends (PC) dan Cross Fire.

Persiapan terus dilakukan PB ESI salah satunya dengan menggelar seleksi pelatih Timnas Esport Indonesia.

Seleksi Calon Pelatih Timnas Esports Indonesia di SEA Games 2021 (Instagram @Garudaku.esi)

Baca juga: Kolaborasi Gim Metaverse Avarik Saga dan Esports RRQ Dorong Pertumbuhan Industri Gim RI

Baca juga: Tim Esports Genesis Dogma Dapat Sponsor Anyar: Semakin Optimistis Raih Juara Internasional

Hal itu dijelaskan langsung oleh Irliansyah Wijanarko selaku perwakilan Tim Seleksi Nasional (Seleknas) Sea Games 2021.

Ia menyatakan bahwa calon pelatih Timnas Esports Indonesia harus melewati tiga tahapan.

Yakni pendaftaran, penilaian/bobot program kerja dan pemaparan dan penilaian pelatih.

"Terima kasih atas antusiasme demi mendukung timnas Esports Indonesia di SEA Games 2021. Kami mendukung penuh transparansi. Sesuai janji, berikut adalah skema pemilihan calon coach untuk SEA Games 2021: Pendaftaran pelatih (online), Seleksi 1 (screening program kerja), Seleksi 2 (pemberian bobot program kerja), Seleksi 3 (pemaparan dan penilaian pelatih), dan Pengumuman pelatih," tulis Instagram resmi PB ESI (@pbesi_official).

Untuk nama-nama yang menjadi calon pelatih Timnas Esport Indonesia, berikut daftarnya yang dikutip dari laman instagram @Garudaku.esi:

1. Mobile Legends