Hasil MPL ID Babak Playoffs Day 1, Alter Ego Pulang usai Kalah dari AURA FIRE

TRIBUNNEWS.COM - Inilah hasil dari MPL ID babak playoffs yang digelar mulai hari ini, Rabu (19/10/2022).

Alter Ego terpaksa harus pulang karena kalah dari AURA FIRE di pertandingan pertama dengan skor 2-3.

Di pertandingan kedua, Rebellion juga menyusul Alter Ego untuk pulang ke markas tim usai dikalahkan 3-0 dari Bigetron Alpha.

Dengan hasil tersebut, AURA FIRE dan Bigetron Alpha berhasil mengamankan posisi di babak playoff.

Selanjutnya, di hari kedua, AURA FIRE akan bertemu dengan RRQ Hoshi.

Lalu Bigetron Alpha akan bertemu dengan Onic Esports.

Dua pertandingan ini akan berlangsung di upper bracket, dan yang kalah akan turun ke lower bracket.

Pemenang dari masing-masing pertandingan akan bertemu di final upper bracket.

Sedangkan yang kalah akan bertemu di lower bracket.

Jadi siapapun yang kalah, masih mempunyai kesempatan untuk masuk ke babak grand final.

Tim yang melaju di sampai final upper bracket diberi keuntungan, yakni masih bisa berkesempatan masuk grand final meskipun kalah satu kali.

Sedangkan bagi yang masuk ke lower bracket, kalah berarti harus rela menyaksikan babak final upper dan lower bracket serta grand final dari kursi penonton.

Jadwal Playoffs Hari Kedua

1. RRQ Hoshi vs AURA FIRE (Best of 5) - 13.30 WIB

2. ONIC Esports vs Bigetron Alpha (Best of 5) - 18.30 WIB

(Tribunnews.com, Renald)