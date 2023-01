Live Streaming M4 World Championship Hari Pertama, Dimulai Jam 14.00 WIB, ONIC Esports vs Todak

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming M4 World Championship pada hari pertama, Minggu (1/1/2023), dapat disaksikan melalui YouTube Mobile Legends Indonesia dan MPL Indonesia.

Turnamen kejuaraan dunia Mobile Legends M4 World Championship dijadwalkan menggelar 6 pertandingan hari ini, mulai pukul 14.00 WIB.

Salah satu laga itu melibatkan wakil Indonesia, ONIC Esports melawan TODAK asal Malaysia.

Link Nonton M4 World Championship

Akses di Sini <<<<

Akses di Sini <<<<

Jadwal M4 World Championship yang memasuki hari pertama, Minggu (1/1/2023) bakal menyajikan 6 laga. Termasuk ONIC Esports melawan Todak asal Malaysia. (Instagram @mobilelegendsgame)

Baca juga: Jadwal M4 World Championship Hari Ini, Minggu 1 Januari: ONIC Esports Lawan Wakil Malaysia

ONIC Esports akan berusaha meraih hasil maksimal saat bertemu TODAK yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Baik ONIC Esports maupun TODAK memiliki prestasi mentereng di negaranya masing-masing dalam ajang MPL.

Mengutip laman GGWP, tim landak kuning ini telah tiga kali menjuarai MPL. Rinciannya season ketiga, kedelapan dan terakhir baru saja kesepuluh.

Sementara calon lawannya TODAK baru dua kali merasakan gelar juara MPL Malaysia. Yakni season keenam dan kesembilan.

Dalam pemilihan roaster, ONIC Esports mengandalkan Kiboy, CW, SANZ, BUTSSS, SamoHt, Drian hingga Kairi.

Sedangkan untuk pelatih ONIC Esports ditugaskan kepada Aldo dan Yeb.

Berikut Jadwal M4 World Championship

Hari Pertama

1 Januari 2023

Match 1: Blacklist International vs Incendio Supremacy - 14.05 WIB (Group A)

Match 2: Malvinas Gaming vs MDH Esports - 15.05 WIB (Group B)

Match 3: Incendio Supremacy vs Falcon Esports - 16.05 WIB (Group A)

Match 4: Todak vs Malvinas Gaming - 17.05 WIB (Group B)

Match 5: Falcon Esports vs Burn x Team Flash - 18.05 WIB (Group A)

Match 6: Onic Esports vs Todak - 19.05 WIB (Group B)

16 peserta M4 World Championship yang mulai tanding 1 Januari 2023 (Instagram @mobilelegendsgame)

Turnamen bergengsi Mobile Legends bertajuk M4 World Championship akan berlangsung di Indonesia, mulai tanggal 1 hingga 15 Januari 2023.

Tempat pertandingan M4 World Championship akan berada di Bali United Studio.

Turnamen kejuaraan dunia Mobile Legends ini bakal diikuti oleh 16 peserta.

Babak awal M4 World Championship akan dibagi 4 grup yang masing-masing berisi 4 tim.

Pada fase grup M4 World Championship masing-masing tim akan berlomba untuk mencari poin terbanyak dan dua tim teratas berhak melaju ke Upper Bracket.

Sementara dua tim terbawah bakal masuk ke Lower Bracket.

Untuk sistem pertandingan yang digunakan pada babak penyisihan grup akan menggunakan sistem B01 (Best of One Series).

Sedangkan untuk babak Upper Bracket akan menggunakan sistem Best of Five (BO5) dan babak Lower Bracket akan menggunakan sistem Best of Three (BO3).

(Tribunnews.com/Ipunk)