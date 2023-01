Jadwal DPC SEA 2023 Divisi 1 Minggu Pertama, BOOM Esports Main Tanggal 11 & 13 Januari

The International 2019: Dota 2 Championships (twitter.com/DOTA2). Berikut jadwal minggu pertama DPC (Dota Pro Circuit) SEA (Southeast Asia) 2023 yang dimulai di bulan Januari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal minggu pertama DPC (Dota Pro Circuit) SEA (Southeast Asia) 2023 yang dimulai di bulan Januari ini.

DPC sendiri adalah ajang untuk mengumpulkan poin per turnamen resmi yang diadakan Valve (developer game Dota 2).

Seluruh tim di dunia akan bersanging untuk memperebutkan 12 tiket di The International yang merupakan turnamen kasta tertinggi di Dota 2.

Baca juga: Tim Dota 2 Yangon Galacticos Didiskualifikasi dari DPC SEA 2022 Terkait Kecurangannya

BOOM Esports divisi Dota 2 resmi umumkan Yap Jian Wei sebagai player barunya di musim 2023.

SEA nampaknya juga tak mau ketinggalan setelah Epulze (penyelenggara turnamen) mengumumkan jadwal dimulainya turnamen edisi DPC SEA 2023 Divisi 1 tersebut.

Epulze menetapkan tanggal 9 Januari 2023 sebagai laga perdana DPC SEA 2023 Divisi 1 dan berakhir pada 30 Januari 2023.

Sebanyak delapan tim akan bertanding dalam 3 minggu dan bermain sebanyak 7 kali per tim.

Minggu pertama akan dimulai pada tanggl 9 Januari, kemudian minggu kedua menetapkan tanggal 16 Januari dan yang terakhir 23 Januari sebagai laga akhir DPC SEA 2023 Divisi 1 untuk minggu ketiga.

Berikut Jadwal DPC Divisi 1 Minggu Pertama:

Minggu 1

9 Januari 2023

- Execration vs Talon Esports (12.00 WIB)

- Fnatic vs Geek Fam (15.00 WIB)

- Blacklist International vs Bleed Esports (18.00 WIB)

11 Januari 2023

- Team SMG vs Execration (12.00 WIB)

- Bleed Esports vs Fnatic (15.00 WIB)

- BOOM Esports vs Talon Esports (18.00 WIB)

13 Januari 2023