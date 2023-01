Live Streaming M4 World Championship Hari Ini, Wakil Amerika & Eropa Siap Libas Tim Asia Tenggara

TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming pertandingan babak Knockout Stage M4 World Championship yang telah memasuki hari keempat, Selasa (10/1/2023).

Pada pertandingan babak Knockout Stage M4 World Championship akan menyajikan sedikitnya 4 laga menarik, dimana perwakilan Amerika dan Eropa akan berjumpa dengan wakil Asia Tenggara pada putaran kedua lower bracket.

Seluruh pertandingan M4 World Championship dapat disaksikan melalui YouTube Mobile Legends Indonesia dan MPL Indonesia.

Berikut Link Nonton M4 World Championship

Pemain andalan RRQ Hoshi, Muhammad Ikhsan yang akrab dipanggil Lemon di turnamen M4 World Championship. (Instagram @ikhsan_lemon)

Berbeda dengan fase grup, di babak knockout stage ini jika suatu tim mengalami kekalahan dipastikan tim tersebut bakal angkat koper atau pulang.

Beberapa laga menarik tersaji hari ini, tim underdog asal Amerika akan berhadapan dengan tim unggulan dari Asia Tenggara.

Sedikitnya 4 laga akan hadir menemani penggemar Mobile Legends pada hari ini di babak Knockout Stage M4 World Championship.

Seperti Falcon Esports (Myanmar) yang finis sebagai juara Grup A yang terbilang sebagai grup nereka akan berhadapan dengan S11 Gaming (Argentina) di laga pembuka hari keempat babak Knockout Stage M4 World Championship, Selasa (10/1/2023) pukul 14.00 WIB.

Falcon Esports sendiri telah memenangkan tiga kali pertandingan di fase grup dan mengalami sekali kekalahan.

Sedangkan S11 Gaming hanya finis di dasar klasemen Grup D dengan mengemas sekali menang dan dua kali kalah.

Namun secara mengejutkan di hari ketiga babak Knockout Stage M4 World Championship, S11 Gaming berhasil pulangkan tim unggulan dari Singapura yaitu RSG dengan skor 0-2.

Dibilang tim unggulan karena RSG tampil di M4 World Championship lantaran menjuarai MPL Singapura Season 4 dan pernah ikut serta dalam M3.

Sementara itu laga menarik lainnya yaitu TODAK (Malaysia) akan berhadapan dengan wakil Amerika Utara yaitu The Valley, Selasa (10/1/2023) jam 18.00 WIB.

TODAK sendiri terlempar ke lower bracket karena menelan kekalahan telak dari wakil Indonesia yaitu RRQ Hoshi dengan skor 0-3.

Atas hasil tersebut TODAK akan melawan S11 Gaming yang di laga sebelumnya memenangkan atas Burn x Team Flash di lower bracket putaran pertama dengan skor 2-0.

Sedangkan perwakilan dari Eropa yaitu Incendio Supermacy akan berhadapan dengan Team HAQ yang notabene juara MPL Malaysia Season 10.

Duel Incendio Supermacy vs Team HAQ akan berlangsung jam 16.00 WIB.

Berikut Jadwal Pertandingan Knockout Stage M4 World Championship hari keempat:

Pukul 14.00 WIB - Falcon Esports vs S11 Gaming

Pukul 16.00 WIB - Team HAQ vs Incendio Supermacy

Pukul 18.00 WIB - TODAK vs The Valley

Pukul 20.00 WIB - RRQ Akira vs Occupy Thrones

Di pertandingan selanjutnya putaran ketiga lower bracket, Falcon Esports vs S11 Gaming yang keluar sebagai pemenang akan berhadapan dengan pemenang antara Team HAQ vs Incendio Supermacy.

Sedangkan di laga lainnya TODAK vs The Valley yang terpilih sebagai pemenangnya akan berhadapan antara RRQ Akira vs Occupy Thrones.

