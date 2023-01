Hasil Akhir Grup A IESPL Women Championship, MBR Delphyne & Nigma Galaxy Lolos ke Playoff

TRIBUNNEWS.COM - Hasil akhir Grup A IESPL Women Championship divisi Mobile Legends, menempatkan dua tim yang lolos ke babak playoff.

Adalah MBR Delphyne dan Nigma Galaxy yang mengamankan slot ke babak playoff setelah merampungkan laga di Grup A pada hari Selasa (10/1/2023).

MBR Delphyne merupakan satu-satunya tim di Grup A yang tidak menelan kekalahan.

Sedangkan Nigma Galaxy hanya menerima satu kekalahan kontra MBR Delphyne.

Berikut ulasan klasemen Grup A IESPL Women Championship:

1. MBR Delphyne: 5-0

2. Nigma Galaxy: 4-1

3. Echo Aeris: 3-2

4. Tiger Wong Seiren: 2-3

5. AURA Phoenix: 1-4

6. A8 Phoenix: 0-5

Dengan capaian tersebut, kedua tim teratas dipastikan akan lolos ke babak playoff sembari menunggu laga Grup B usai.

Grup B sendiri dijadwalkan akan bermain tanggal 11 Januari hingga 12 Januari 2023.

Sementara itu, format pertandingan yang di fase grup semua menggunakan sistem Best of One (BO1).