Hasil Knockout Stage M4 Hari Ini, Rabu 11 Januari: Incendio Pulang, RRQ Hoshi Turun ke Lower Bracket

TRIBUNNEWS.COM - Simak hasil Knockout M4 World Championship yang telah menyelesaikan dua pertandingan, pada Rabu (11/1/2023) hari ini.

Hasil Knockout M4 World Championship dibuka dengan kemenangan Falcon Esports (Myanmar) atas Incendio Supremacy (Turki).

Kekalahan Incendio Supremacy dengan skor 2-3 membuatnya pulang tersingkir dari M4 World Championship.

Sementara itu RRQ Hoshi (Indonesia) harus turun ke Lower Bracket setelah menyerah dihadapan Blacklist International (Filipina) selaku jawara bertahan.

Turunnya RRQ Hoshi ke Lower Bracket tak lain karena dikalahkan Blacklist International dengan skor 2-3.

Perjuangan RRQ Hoshi akan berlanjut di Lower Bracket dengan menghadapi Falcon Esports, pada Jumat (13/1/2023) mendatang.

Sementara Blacklist International melanjutkan langkahnya di Upper Bracket dan akan melawan pemenang antara ONIC Esports (Indonesia) vs ECHO (Filipina).

Berikut Hasil Lengkap Knockout Stage M4 World Championship Hari Ini

Lower Bracket

Incendio Supremacy 2-3 Falcon Esports

Upper Bracket

RRQ Hoshi 2-3 Blacklist International

Penjelasan Format Knockout Stage M4 World Championship

Babak Knockout Stage M4 World Championship akan digelar selama 1 minggu, yakni tanggal 7 - 14 Januari 2023.

Mengutip laman GGWP, dua tim yang masuk Upper Bracket memiliki dua nyawa, sedangkan tim Lower Bracket yang kalah akan langsung tereliminasi.

Sebagai informasi, dua Lower Bracket pertama akan menggunakan sistem Best of 3 (Bo3) dan sisanya dengan sistem Best of 5 (Bo5).

Sementara puncak M4 World Championship adalah babak Grand Final yang digelar pada 15 Januari 2023.

Babak Knockout Stage dan Grand Final berlangsung di Istora Senayan, Jakarta.

Grand Final M4 World Championship akan mempertemukan antara dua tim terbaik dunia yang akan memperebutkan gelar juara.

Dalam babak Grand Final akan menggunakan sistem Best of 7 (Bo7).

(Tribunnews.com/Ipunk)