Live Streaming M4 World Championship Hari Kelima, Laga Bigmatch RRQ vs Blacklist Jam 18.00 WIB

Tim RRQ Hoshi saat melakoni pertandingan M4 World Championship. Berikut link live streaming babak Knockout Stage M4 World Championship hari kelima, Rabu (11/1/2023) hari ini, ada duel RRQ vs Blacklist International.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming babak Knockout Stage M4 World Championship hari kelima, Rabu (11/1/2023) hari ini.

Berlangsung di Tennis Indoor Stadium Senayan, laga Knockout Stage hari ini menyuguhkah dua laga seru.

Pertandingan pertama di lower bracket mempertemukan Falcon Esports (Myanmar) vs Incendio Supermacy (Turki) mulai jam 14.00 WIB.

Kemudian laga terakhir ditutup dengan salah satu perwakilan dari Indonesia yaitu RRQ Hoshi akan berjumpa dengan juara bertahan Blacklist International di upper bracket, dimainkan jam 18.00 WIB.

Semua laga pada hari ini akan menggunakan format Best of Five (BO5) atau tim yang pertama memperoleh angka 3, itulah tim yang keluar sebagai pemenangnya.

Keseruan duel tersebut di M4 World Championship ditonton melalui YouTube Mobile Legends Indonesia maupun MPL Indonesia yang bisa anda akses lewat link dibawah ini.

Tim RRQ Hoshi saat melakoni pertandingan M4 World Championship (Instagram @teamrrq)

Link Live Streaming M4 World Championship Hari Kelima:

Dalam putaran kedua di upper bracket ini, RRQ Hoshi langsung berhadapan dengan juara bertahan M-series sebelumnya yaitu Blacklist International.

Diperkirakan duel kedua tim tersebut akan belangsung sengit mengiat trek record kedua tim di liga domestik masing-masing.

Blacklist International sendiri pernah menjuarai MPL Filipina Season 7,8 dan 10.

Sedangkan RRQ Hoshi ungguli trofi domestiknya dengan mengemas MPL Indonesia Season 2,5,6 dan 9.

Namun, Blacklist International pernah bawa pulang trofi bergengsinya di laga internasional yaitu juara M3 World Championship.

Sementara itu torehan terbaik RRQ Hoshi di kancah internasional hanya finis sebagai runner-up M1 World Championship kala dikalahkan dengan rekan senegaranya yaitu EVOS Legends.

Keduanya kini berjumpa di putaran kedua upper bracket setelah RRQ Hoshi tundukan TODAK dengan skor 3-0 di putaran pertama.

Sedangkan Blacklist International lolos setelah kalahkan kalahkan RRQ cabang Brasil yaitu Akira dengan skor 3-1.

Dengan capaian tersebut keduanya akan memainkan laga di putaran kedua upper bracket yang dimulai jam 18.00 WIB.

Jika berkaca dari head to head, RRQ Hoshi dan Blacklist International terakhir bertemu di M3 World Championship dan laga tersebut dimenangkan oleh wakil Filipina dengan skor 0-3.

Bergeser di lower bracket, laga tak kalah seru lainnya akan mempertemukan Falcon Esports vs Incendio Supremacy yang merupakan laga pembuka di hari kelima babak Knockout Stage M4 World Championship, dimulai jam 14.00 WIB.

Falcon Esports sendiri secara mengejukkan membuat kagum dunia Mobile Legends kala pulangkan jawara Malaysia yaitu Team HAQ di hari keempat babak Knockout Stage M4 World Championship, Selasa (10/1/2023) pukul 16.00 WIB.

Tim asal Turki tersebut berhasil comeback kontra Team HAQ dan laga berakhir dengan skor 1-2.

Berikut Jadwal Knockout Stage M4 World Championship Hari Kelima:

Rabu, 11 Januari 2022

Lower Bracket

Pukul 14.00 WIB - Falcon Esports vs Incendio Supremacy

Upper Bracket

Pukul 18.00 WIB - RRQ Hoshi vs Blacklist International

