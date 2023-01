Hasil Akhir Grup B IESPL Women Championship 2023, GPX Basreng & Bigetron Era Lolos ke Playoff

TRIBUNNEWS.COM - Hasil akhir Grup B IESPL Women Championship 2023 hari keempat, menempatkan dua tim yang akan susul MBR Delphyne dan Nigma Galaxy yang terlebih dahulu lolos dari Grup A.

Adalah GPX Basreng dan sang tim unggulan divisi Mobile Legends perempuan yaitu Bigetron Era yang mengamankan slot ke babak playoff pada hari Kamis (12/1/2023).

Seperti MBR Delphyne di Grup A yang tak mengalami kekalahan, GPX Basreng pun juga lakukan hal yang sama di Grup B IESPL Women Championship.

Sedangkan tim Bigetron Era hanya menelan satu kali kalah saat berjumpa dengan GPX Basreng pada hari Rabu (11/1/2023).

Sementara itu, GPX Basreng, Bigetron Era, MBR Delphyne dan Nigma Galaxy yang berhasil lolos ke babak playoff.

Berikut ulasan klasemen Grup B IESPL Women Championship:

1. GPX Basreng: 5-0

2. Bigetron Era: 4-1

3. RRQ Mika: 3-2

4. Foes Win: 2-3

5. Dewa United Eve: 1-4

6. Geek Girls: 0-5

Format pertandingan fase grup tersebut menggunakan sistem Best of One (BO1).

Kemudian keempat tim yang lolos ke babak playoff akan dijadwalkan bermain tanggal 14 Januari 2023.