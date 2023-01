Jadwal DPC SEA 2023 Minggu Ketiga: BOOM Esports Ketemu Team SMG & Blacklist International

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Dota Pro Circuit (DPC) Southeast Asia atau Asia Tenggara (SEA) tahun 2023 Divisi 1 yang dimulai bulan Januari ini.

Tim asal Indonesia yaitu BOOM Esports dijadwalkan main sebanyak dua kali saat melawan Team SMG dan Blacklist International.

Pertandingan pertama BOOM Esports vs Team SMG dijadwalkan main tanggal 23 Januari 2023, dimulai pukul 15.00 WIB.

Sedangkan laga pamungkas BOOM Esports di DPC SEA 2023 ditutup dengan melawan Blacklist International tanggal 27 Januari 2023, dimulai pukul 15.00 WIB.

Jadwal minggu ketiga DPC SEA 2023.

Berikut Jadwal DPC SEA 2023 Minggu Ketiga:

Senin, 23 Januari 2023

Pukul 12.00 WIB - Geek Slate vs Talon Esports

Pukul 15.00 WIB - Team SMG vs BOOM Esports

Pukul 18.00 WIB - Bleed Esports vs Execration

Rabu, 25 Januari 2023

Pukul 12.00 WIB - Bleed Esports vs Talon Esports

Pukul 15.00 WIB - Blacklist International vs Team SMG

Pukul 18.00 WIB - Execration vs Fnatic

Jumat, 27 Januari 2023

Pukul 12.00 WIB - Geek Slate vs Team SMG

Pukul 15.00 WIB - BOOM Esports vs Blacklist International

Pukul 18.00 WIB - Fnatic vs Talon Esports

Minggu, 30 Januari 2023

Blacklist International vs Geek Slate

DPC SEA 2023 sendiri telah dimulai sejak 9 Januari dan berakhir pada tanggal 30 Januari 2023.