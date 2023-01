Rekap Hasil DPC SEA 2023 Minggu Pertama: BOOM Esports Kalah 2 Kali

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil pertandingan Dota 2 edisi DPC SEA 2023 Divisi 1 minggu pertama yang berakhir pada hari Jumat (13/1/2023).

BOOM Esports belum sekali pun raih kemenangan dalam dua laga awal minggu ini kontra Talon Esports dan Geek Slate.

Pertandingan perdana BOOM Esports di DPC SEA 2023 dibuka dengan melawan Talon Esports dan berakhir dengan skor 0-2, Rabu (11/1/2023) pukul 18.00 WIB.

Sedangkan kekalahan kedua BOOM Esports saat bertemu dengan Geek Slate dan berakhir dengan skor 2-1, Jumat (13/1/2023) pukul 12.00 WIB.

Dengan hasil tersebut, BOOM Esports harus puas berada di papan bawah klasemen dan dibayang-bayangi tidak lolos ke playoff.

Hasil pertandingan minggu pertama di DPC SEA 2023, BOOM Esports telan dua kekalahan beruntun.

Berikut Rekap Klasemen Minggu Pertama DPC SEA 2023:

1. 2-0 I 4-2 - Blacklist International

2. 2-1 I 5-3 - Bleed Esports

3. 2-0 I 4-0 - Execration

4. 2-0 I 4-1 - Geek Slate

5. 1-1 I 2-2 - Talon Esports

6. 0-2 I 1-4 - BOOM Esports

7. 0-3 I 1-6 - Fnatic

8. 0-2 I 1-4 - Team SMG

Sebagai catatan, dua tim terbawah nantinya dipastikan tidak akan mengikuti playoff.

Tak hanya tidak mengikuti playoff, dua tim terbawah pun akan diturunkan ke Divisi 2 untuk tur berikutnya.

Semua pertandingan di DPC SEA 2023 menggunakan format Best of Three (BO3) atau tim yang memetik angka 2 dinobatkan sebagai pemenang di pertandingan tersebut.

Menurunnya Performa BOOM Esports

BOOM Esports merupakan salah satu tim yang lolos ke The International 11, turnamen tersebut bisa dibilang ajang pertandingan kasta tertinggi di Dota 2 yang dihadiri oleh tim dari masing-masing benua di dunia.

Tim asal Indonesia tersebut tampil memukau di The International 11 dengan lolos ke babak playoff.

Tak hanya itu, BOOM Esports kala itu mampu pulangkan juara bertahan The International musim sebelumnya yaitu Team Spirit dengan skor 0-1.