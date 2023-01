Rekap Hasil DPC WEU 2023 Minggu Pertama: Tundra Esports Gulung OG & Nigma Galaxy

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil pertandingan Dota Pro Circuit (DPC) Eropa Barat atau Western Europe (WEU) telah merampungkan pertandingan minggu pertama yang berakhir pada hari Sabtu (14/1/2023) dini hari.

Sembilan laga menarik disajikan di minggu pertama DPC WEU 2023 yang diikuti oleh delapan tim.

Sang juara bertahan The International 11, Tundra Esports membuka laga perdana DPC WEU 2023 dengan hasil manis setelah menggulung tim unggulan yakni OG dengan skor mencolok 0-2, Senin (9/1/2023) pukul 21.00 WIB.

Tundra Esports juga berhasil kalahkan mantan para pemain juara The International 7 yang dulunya tergabung dalam Team Liquid dan sekarang berseragam Nigma Galaxy dengan skor 1-2, Rabu (11/1/2023) 02.55 WIB.

Namun sayang di pertandingan terakhirnya di minggu pertama, Tundra Esports harus kalah saat melawan Team Liquid dengan skor 2-0, Jumat (13/1/2023) 23.55 WIB.

Rekap hasil pertandingan DPC WEU 2023 minggu pertama, sang juara bertahan TI 11 yaitu Tundra Esports mengemas 2 kemenangan dan sekali kalah.

Berikut rekap hasil klasemen DPC WEU 2023:

1. 2-0 I 4-0 - Team Liquid

2. 2-0 I 4-1 - Gaimin Gladiator

3. 2-1 I 4-3 - Tundra Esports

4. 1-1 I 3-2 - Entity

5. 1-1 I 2-2 - Into The Breach

6. 1-1 I 2-2 - OG

7. 0-2 I 1-4 - Nigma Galaxy

8. 0-3 I 0-6 - Team Secret

Pada DPC WEU 2023 kali ini, keempat tim teratas akan lolos ke Lima Major yang digelar di Peru.

Lima Major sendiri dijadwalkan akan bermain mulai tanggal 22 Februari hingga 5 Maret 2023.

Sementara itu, dua tim terbawah nantinya dipastikan tidak akan mengikuti playoff.

Tak hanya tidak mengikuti playoff, dua tim terbawah pun akan diturunkan ke Divisi 2 untuk tur berikutnya.

Semua pertandingan di DPC WEU 2023 menggunakan format Best of Three (BO3) atau tim yang memetik angka 2 dinobatkan sebagai pemenang di pertandingan tersebut.

Tundra Esports Konsisten

Di musim 2021/2022 Tundra Esports tampil impresif dengan menjuarai DPC WEU 2021/2022 tur ketiga dan finis diurutan ketiga Stockholm Major yang membuatnya lolos ke The International 11 dengan mengemas 1212 poin.