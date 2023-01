Skiter Terpaksa Kencing di Botol saat Pertandingan DPC WEU 2023 demi Hindari Penalti

Oliver 'skiter' Lepko merupakan carry dari tim Tundra Esports. Oliver 'skiter' Lepko terpaksa buang air dengan menggunakan botol saat memainkan laga resmi DPC WEU 2023 kontra Into The Breach, Senin (16/1/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Dunia Dota 2 dihebohkan kejadian unik di laga Tundra Esports vs Into The Breach di Dota Pro Circuit (DPC) Eropa Barat atau Western Europe (WEU) 2023.

Meski Tundra Esports memenangkan laga tersebut dengan skor 2-1 atas Into The Breach, terdapat hal menarik yang dilakukan oleh Oliver 'skiter' Lepko, Senin (16/1/2023).

Pasalnya pemain carry dari Tundra Esports ini mengaku terpaksa buang air ke botol saat memainkan laga resmi DPC WEU 2023.

Skiter melakukan hal tersebut bukan tanpa sebab karena ia tak ingin timnya terkena penalti jika harus pause ke toilet.

Ya, Valve memang telah memberi aturan dalam rule DPC 2023 dimana pemain dilarang menggunakan kamar kecil di tengah pertandingan berjalan.

Peraturan itu berbunyi, "Pemain tidak diperbolehkan mengakses kamar kecil selama pertandingan sampai akhir. Melakukannya akan menghasilkan penalti LVL 2, menghilangkan waktu bonus selama draf di game berikutnya. Pengecualian adalah kondisi yang mengancam kesehatan yang memerlukan perawatan medis darurat,” dikutip dari Ligagame.

Sementara itu skiter melakukan hal tersebut di game kedua kontra Into The Breach di DPC WEU.

Tundra Esports menghentikan permainan di tengah pertandingan karena alasan yang tidak diketahui.

Namun, ternyata pause terjadi karena Oliver 'skiter' Lepko yang harus buang air kecil ke botol.

Pada awalnya banyak yang tidak percaya, kemudian skiter memposting hal tersebut lewat laman Twitternya.

Sementara itu Tundra Esports yang dinobatkan sebagai juara The International 11 kini telah menduduki peringkat kedua di DPC WEU 2023.

Pasalnya Tundra Esports telah kantongi tiga menenangan dan sekali torehkan kekalahan kontra Team Liquid di minggu pertama.

Tundra Esports masih berjuang untuk mendapatkan tiket menuju Lima Major yang digelar di bulan Februari 2023.

Masih menyisakan 3 pertandingan lagi bagi Tundra Esports untuk melihat apakah lolos ke Lima Major dari perwakilan DPC WEU 2023.

Ketiga pertandingan tersisa Tundra Esports terdiri dari sekali pertandingan di minggu kedua dan dua kali di minggu ketiga.

Diantaranya adalah melawan tim unggulan di minggu kedua kontra Team Secret, Jumat (21/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Kemudian laga Tundra Esports di minggu terakhir DPC WEU 2023 melawan Entity dan Gaiming Gladiator.

Jika Tundra Esports masih konsisten seperti yang dilakukannya hingga di pertengahan minggu kedua ini, bisa dipastikan skiter cs akan lolos menuju Lima Major, Peru.

(Tribunnews.com/Ali)