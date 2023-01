Link Live Streaming WSL Season 6 Hari Ini: Bigetron Era vs MBR Delphyne Jam 16.40 WIB, Cek di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming Woman Star League (WSL) Season 6 hari ketiga yang menggelar dua pertandingan di babak fase grup, Kamis (19/1/2023) hari ini.

Dua laga sengit tersaji pada hari ini yang dimulai dari pertandingan sang juara bertahan Bigetron Era melawan MBR Delphyne, dimulai pukul 16.40 WIB.

Sedangkan laga kedua WSL Season 6 hari ketiga akan menyajikan laga tak kala menariknya.

Adalah Nigma Galaxy vs RRQ Mika yang dimulai pukul 18.50 WIB.

Para penggemar Mobile Legends juga bisa menyasikan secara live YouTube di WSL Official yang tersedia di artikel dibawah ini.

Berikut link live streaming WSL Season 6 hari ini:

Akses disini < < < <

Berikut Jadwal Fase Grup WSL Hari Ini:

Kamis, 19 Januari 2023

Pukul 16.40 WIB - Bigetron Era vs MBR Delphyne

Pukul 18.50 WIB - Nigma Galaxy vs RRQ Mika

Seluruh duel fase grup WSL Season 6 hari ini menggunakan format Best of Three (Bo3).

Bo3 sendiri adalah format pertandingan dimana suatu tim yang berhasil raih 2 kemenangan akan keluar sebagai pemenangnya.

Pertandingan Bigetron Era hari ini merupakan pertarungan kedua bagi tim juara bertahan di WSL Season 6 kali ini.

Di pertandingan sebelumnya Bigetron Era berhasil memetik kemenangan perdananya kontra AURA Phoenix dengan skor 0-2.

Atas hasil tersebut Bigetron Era bertengger dikedua klasemen dan hanya terpaut satu kemenangan dari pemuncak grup yaitu GPX Basreng.

Sedangkan untuk MBR Delphyne merupakan laga perdananya di WSL Season 6.

Bergeser ke pertandingan Nigma Galaxy vs RRQ Mika merupakan pertarungan keduanya di WSL Season 6.

Namun kedua tim torehkan hasil berbeda di laga perdana di WSL Season 6, RRQ Mika sukses raih kemenangan perdananya kontra tim besutan Baim Wong yakni Tiger Wong Seiren.

Sedangkan untuk Nigma Galaxy harus takluk oleh sang pemuncak klasemen sementara yaitu GPX Basreng.

Dengan torehan tersebut Tiger Wong Seiren menduduki peringkat keempat dan RRQ Mika bertengger di urutan ketiga.

(Tribunnews.com/Ali)