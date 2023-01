Link Live Streaming Gratis Valorant Challengers Indonesia Split 2023 Hari Ini Jam 16.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023 yang menyajikan dua laga menarik, Jumat (20/1/2023).

Duel pembuka turnamen Valorant Challengers Indonesia Split 2023 diisi oleh Alter Ego vs Dominatus yang dimulai pukul 16.00 WIB.

Sedangkan pertandingan selanjutnya dimainkan oleh Bigetron Arctic vs Hike Digital, pukul 18.00 WIB.

Anda dapat mengakses pertandingan tersebut melalui link artikel dibawah ini melalui saluran resmi Valorant Esports Indonesia dari Facebook dan Youtube.

Berikut Link Live Streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023:

Akses disini < < <

Akses disini < < <

Pertandingan Valorant Challengers Indonesia Split 2023 merupakan laga resmi pembuka musim 2023 untuk game Valorant.

Valorant Challengers Indonesia Split 2023 digelar dari 20 Januari hingga 12 Maret 2023.

Yang terbagi dari babak fase grup dan playoff.

Babak fase grup dimulai dari 20-26 Januari 2023, sedangkan untuk playoff dari 8-12 Maret 2023.

Sebanyak delapan tim akan bersaing untuk memperebutkan hadian sebesar $10,000 (Rp 151 juta).

Delapan tim terbagi dari 4 tim dari jalur undangan dan 4 tim lainnya dari jalur babak kualifikasi.

Adalah Dewa United, Bigetron Arctic, Alter Ego dan BOOM Esports yang merupakan tim dari jalur undangan.

Sedangkan ARF Team, Hike Digital, Dominatus dan HeroZero ANUBIS adalah tim yang lolos dari babak kualifikasi.

Sementara itu seluruh format pertandingan di babak fase grup akan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Pertandingan fase grup di Valorant Challengers Indonesia 2023 dijadwalkan terbagi dalam Round 7 yang terdiri dari 24 laga.

Di babak fase grup nantinya terpilih 6 tim teratas yang akan lolos ke babak playoff.

Untuk keenam tim yang lolos akan memulai laga playoff di upper bracket.

Yang berarti tidak ada satu tim pun yang memulai laga playoff melalui lower bracket.

Berikut Nominal Hadiah di Valorant Challengers Indonesia Split 2023:

- 1st: $10,000 (Rp 151 juta)

- 2nd: $6,000 (Rp 90 juta)

- 3rd: $3,500 (Rp 52 juta)

- 4th: $2,000 (Rp 30 juta)

- 5th-6th: $1,000 (Rp 15 juta)

- 7th-8th: $500 (Rp 7,5 juta)

(Tribunnews.com/Ali)