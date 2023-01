Live Streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023: BOOM Esports Main Hari Ini

TRIBUNNEW.COM - Simak link live streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023 di minggu pertama yang menyajikan dua laga seru, Sabtu (21/1/2023), hari ini.

Pertandingan pertama antara dibuka oleh HeroZero ANUBIS vs BOOM Esports, pukul 16.00 WIB.

Sedangkan di laga kedua mempertemukan Dewa United vs ARF TEAM, pukul 18.00 WIB.

Anda dapat menyaksikan keseruan laga tersebut melalui link live streaming yang tersedia di artikel dibawah ini.

Link Live Streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023:

Berikut Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 2023 Hari Ini:

Pukul 16.00 WIB - HeroZero ANUBIS vs BOOM Esports

Pukul 18.00 WIB - Dewa United vs ARF TEAM

Semua format pertandingan fase grup dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Pertandingan fase grup di Valorant Challengers Indonesia 2023 dijadwalkan terbagi dalam 7 minggu atau Round 7 yang terdiri dari 24 laga.

Sebanyak delapan tim akan memulai laga melalui babak fase grup yang dimulai dari 20 Januari hingga 26 Februari 2023.

Sementara itu, di pertandingan sebelumnya di hari pertama, Bigetron Arctic dan Alter Ego berhasil amankan poin dengan skor yang sama yakni 2-0.

Bigetron Arctic sendiri menang kontra Hike Digital dengan skor round yang cukup sengit.

Adalah di map Ascent menang dengan skor 13-10 sedangkan di map Fracture berakhir dengan angka 13-9.

Sedangkan untuk Alter Ego menang dengan cukup mudak di map pertama Haven dengan skor 13-6.

Kemudian di map kedua yakni Facture, pertandingan cukup sengit hingga skor berkesudahan 13-10 untuk Alter Ego.

Dengan hasil tersebut, Alter Ego dan Bigetron Arctic sementara bertengger di puncak klasemen dengan poin yang sama.

Sementara itu, keempat tim yang berlaga di hari ini antara Hero Zero ANUBIS vs BOOM Esports dan Dewa United vs ARF TEAM merupakan laga perdana mereka di Valorant Challengers Indonesia Split 2023.

Dua pertandingan tersebut merupakan laga antara tim unggulan dari jalur undangan melawan tim promosi dari babak kualifikasi.

Adalah Hero Zero ANUBIS dan ARF TEAM yang masuk kedalam tim yang lolos melalui babak kualifikasi.

Sedangkan BOOM Esports dan Dewa United adalah tim yang bertanding melalui jalur undangan.

(Tribunnews.com/Ali)