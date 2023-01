Jadwal WSL Season 6 Hari ini, 25 Januari 2023: Duel Seru Foes Win vs Bigetron Era Pukul 16.40 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal Woman Star League (WSL) Season 6 hari ini, Rabu (25/1/2023).

Sang penguasa klasemen, Bigetron Era akan bertanding hari ini melawan juru kunci, Foes Win pada pukul 16.40 WIB.

Lalu, dilanjut dengan dul RRQ Mika vs MBR Delphyne pukul 18.50 WIB.

Jadwal Pertandingan WSL Season 6 Hari Ini

Rabu (25/1/2023)

Pukul 16.40 WIB - Foes Win vs Bigetron Era

Pukul 18.50 WIB - RRQ Mika vs MBR Delphyne

Link Live Streaming WSL Season 6 Hari Ini

Klasemen Sementara WSL Season 6

Saat ini, Bigetron Era dan GPX Basreng sukses mendominasi papan atas klasemen sementara.

Bigetron Era dan GPX Basreng kokoh di puncak klasemen sementara WSL Season 6 dengan raihan 12 poin.

MBR Delphyn juga makin menujukkan tajinya dengan menduduki posisi ketiga menggeser RRQ Mika.

Mengingat saat ini RRQ Mika harus rela turun ke posisi empat, peringkat yang sama dengan Nigma Galaxy.

Kemudian, di posisi kelima ada Tiger Wong Seiren yang mengoleksi satu poin.

Sementara itu, Aura Phoenix dan Foes Win sama-sama terpuruk di papan bawah klasemen.

Bakal menghadapi Bigetron Era di laga nanti, tentu menjadi jalan terjal bagi Foes Win.

Namun, semua bisa terjadi di turnamen, ranking atas bisa saja kalah dengan tim juru kunci.

Daftar Tim WSL Season 6

GPX Basreng

Bigetron Era

RRQ Mika

MBR Delphyne

Aura Phoenix

Foes Win

Nigma Galaxy

Jadwal Lengkap WSL Season 6 Minggu Kedua

Selasa, 24 Januari 2023

Pukul 16.40 WIB - MBR Delphyne vs Foes Win

Pukul 18.50 WIB - GPX Basreng vs Aura Phoenix

Rabu, 25 Januari 2023

Pukul 16.40 WIB - Foes Win vs Bigetron Era

Pukul 18.50 WIB - RRQ Mika vs MBR Delphyne

Kamis, 26 Januari 2023

Pukul 16.40 WIB - Bigetron Era vs Tiger Wong Seiren

Pukul 18.50 WIB - Aura Phoenix vs RRQ Mika

Jumat, 27 Januari 2023

Pukul 14.30 WIB - Foes Win vs Tiger Wong Seiren

Pukul 16.40 WIB - Aura Phoenix vs MBR Delphyne

Pukul 18.50 WIB - Bigetron Era vs GPX Basreng

Sabtu, 28 Januari 2023

Pukul 14.30 WIB - MBR Delphyne vs Nigma Galaxy

Pukul 16.40 WIB - Tiger Wong Seiren vs Aura Phoenix

Pukul 18.50 WIB - RRQ Mika vs GPX Basreng

Minggu, 29 Januari 2023

Pukul 14.30 WIB - Nigma Galaxy vs Tiger Wong Seiren

Pukul 16.40 WIB - Foes Win vs Aura Phoenix

Pukul 18.50 WIB - GPX Basreng vs MBR Delphyne

Senin, 30 Januari 2023

Pukul 16.40 WIB - Nigma Galaxy vs Aura Phoenix

Pukul 18.50 WIB - Foes Win vs RRQ Mika

(Tribunnews.com/Isnaini Nurdianti/Ali)