Live Streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023 Hari Ini, Duel Sengit Alter Ego vs TEAM ARF

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023 di minggu kedua yang menyajikan dua laga seru, Jumat (27/1/2023) hari ini.

Dimana pada laga pembuka untuk hari ini langsung disuguhkan pertandingan sengit antara Alter Ego vs TEAM ARF dimulai pukul 16.00 WIB.

Kemudian laga penutup hari ini akan mempertemukan BOOM Esports vs Hike Digital pada pukul 18.00 WIB.

Anda dapat menyaksikan keseruan laga tersebut melalui link live streaming yang tersedia di artikel dibawah ini.

Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023 minggu kedua hari ini, Jumat (27/1/2023). (Instagram @valesportsid)

Link Live Streaming Valorant Challengers Indonesia Split 2023:

Akses disini < < < <

Berikut Jadwal Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023 Hari Ini:

Minggu 2

Jumat, 27 Januari 2023

Pukul 16.00 WIB - Alter Ego vs TEAM ARF

Pukul 18.00 WIB - BOOM Esports vs Hike Digital

Semua pertandingan hari ini yang tergabung dalam fase grup dijadwalkan menggunakan format Best of Three (Bo3).

Dari 8 tim yang berlaga di fase grup hanya ada 6 tim terbaik yang akan lolos ke babak playoff.

Sementara itu pada pertandingan hari ini semua mata bakalan tertuju antara Alter Ego vs TEAM ARF.

Pasalnya tim Beruang Putih (TEAM ARF) merupakan satu-satunya tim terkuat yang lolos dari babak kualifikasi.

Sebab dari pertandingan perdananya TEAM ARF berhasil melumat Dewa United yang notabene tim dari jalur undangan.

Tim jalur undangan pastinya sudah teruji baik dari segi kekuatan maupun prestasi tim.

Namun TEAM ARF membuktikan bahwa tim jalur babak kualifikasi layak untuk diperhitungkan.

Untuk saat ini BOOM Esports masih memuncaki klasemen dengan torehan unggul selisih rounds.

Sementara itu pertandingan antara Alter Ego vs TEAM ARF dipastikan seru dan layak untuk ditonton.

Sedangkan di laga lainnya BOOM Esports vs Hike Digital sepertinya bakalan menjadi pemanis untuk hari ini.

Jika dilihat dari performa BOOM Esports dan lineup pemainnya, tim berlogo serigala tersebut diprediksi bakalan menang mudah.

