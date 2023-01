Inilah 6 Tim Terkuat yang Lolos ke Babak Playoff WSL Season 6, Bigetron Era Tak Tergoyahkan

TRIBUNNEWS.COM - Setelah melalui serangkaian pertandingan yang panjang terpilihkan 6 tim terkuat yang lolos ke babak playoff WSL (Women Star League) Season 6, Senin (30/1/2023).

Sang juara bertahan yakni Bigetron Era lolos sebagai pemuncak klasemen dengan torehkan 7 kemenangan.

Atas capaian tersebut Bigetron Era langsung berada di final upper bracket.

Sementara itu ada juga tim besutan dari Baim Wong yakni Tiger Wong Seiren yang lolos ke babak playoff.

Bagan Playoff WSL Season 6

Untuk format pertandingan yang ada di babak playoff dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Namun pada babak final lower bracket dan upper bracket bakal menggunakan format Best of Five (Bo5).

Sedangkan pada babak Grand Final WSL Season 6 menggunakan format Best of Seven (Bo7).

Berikut Keenam Tim yang Lolos ke Playoff:

1. Bigeron Era

2. GPX Basreng

3. RRQ Mika

4. MBR Delphyne

5. Nigma Galaxy

6. Tiger Wong Sieren

Untuk 2 tim terbawah otomatis langsung bermain di lower bracket.

Sedangkan 4 tim teratas dipastikan bermain di upper bracket.

WSL Season 6 sendiri diikuti oleh 8 tim eSports yang berada di Indonesia.

Namun 2 tim terbawah yakni Foes Win dan AURA Fire gagal menuju babak playoff.

Yang berarti untuk Nigma Galaxy dan Tiger Wong Sieren hanya mempunyai satu kesempatan dan jika kalah dipastikan langsung tersingkir di WSL Season 6.