WSL Season 6 Rilis Venue untuk Babak Playoff di LigaGame Esports Arena

TRIBUNNEWS.COM - 1011 dan IGL.ID selaku penyelenggara WSL (Woman Star League) Season 6 rilis venue untuk laga playoff yang diikuti oleh 6 tim eSports.

Playoff WSL Season 6 sendiri dijadwalkan digelar di LigaGame Esports Arena pada 3-5 Februari 2023.

Sementara itu LigaGame Esports Arena berlokasi di Jl. Raya Daan Mogot No. 51, Kedoya Utara, KB. Jeruk, Jakarta Barat 11520.

Kemudian untuk penonton yang ingin menyaksikan turnamen tersebut dipastikan tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

Anda dapat menggunakan Transjakarta, Angkutan (Jak Lingko) dan Commuter Line Jakarta di Stasiun Pesing.

Setelah melalui serangkaian pertandingan fase grup yang panjang, maka terpilihlah 6 tim terbaik yang akan berlaga di playoff.

Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 6 Tim yang Lolos ke Babak Playoff WSL Season 6:

- Bigetron Era

- GPX Basreng

- RRQ Mika

- MBR Delphyne

- Nigma Galaxy

- Tiger Wong Seiren

Keenam tim yang berlaga tersebut bakalan memperebutkan satu tiket menuju MLBB Womens Invitational 2023.

Sedangkan MLBB Womens Invitational 2023 digelar pada bulan Februari dan berlokasi di Jakarta, Indonesia.

Untuk saat ini Bigetron Era sendiri telah lolos ke MLBB Womens Invitational 2023 karena telah menjuarai IESPL Women Championship.

Yang berarti kalah di WSL Season 6 pun Bigetron Era dipastikan tetap tampil di MLBB Womens Invitational 2023.

Untuk format pertandingan yang ada di babak playoff dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).