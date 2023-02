Jadwal Lengkap Group Stage MWI 2023: Bigetron Era dan GPX Basreng Siap Harumkan Nama Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap Group Stage MLBB Womens Invitational (MWI) 2023 mulai 5-7 Februari.

Setelah merampungkan Woman Star League (WSL) Season 6, Bigetron Era dan GPX Basreng harus kembali berlaga lagi di MWI 2023.

Namun bedanya di turnamen kali ini kedua tim tersebut mewakili Indonesia di kancah internasional.

Sementara itu format pertandingan babak Group Stage MWI 2023 menggunakan Best of One (Bo1).

Lantas kapan saja Bigetron Era dan GPX Basreng main?

Baca juga: Sorotan Hasil WSL Season 6: Bigetron Era Tanpa Kalah & Trofi ke-20, GPX Basreng Lolos MWI 2023

Berikut jadwal MWI 2023 yang digelar di Summarecon Mall Bekasi, Jakarta.

Jadwal Group Stage MWI 2023

Grup A

Senin, 6 Februari 2023

Pukul 12.00 WIB - Burmese Ghouls-Reinas vs Bigetron Era

Pukul 12.00 WIB - Impunity Starlets vs Zeg Iris

Pukul 13.00 WIB - Impunity Starlets vs Omega Emperss

Pukul 13.00 WIB - Zeg Iris vs Bigetron Era

Pukul 14.00 WIB - Zeg Iris vs Burmese Ghouls-Reinas

Pukul 14.00 WIB - Bigetron Era vs Omega Empress

Pukul 15.00 WIB - Bigetron Era vs Impunity Starlets

Pukul 15.00 WIB - Omega Empress vs Burmese Ghouls-Reinas

Pukul 16.00 WIB - Omega Empress vs Zeg Iris

Pukul 16.00 WIB - Burmese Ghouls-Reinas vs Impunity Starlets

Grup B

Selasa, 7 Februari 2023

Pukul 12.00 WIB - GPX Basreng vs Risk Velkhana

Pukul 12.00 WIB - Grayback Odyssey vs MDH Phoenix

Pukul 13.00 WIB - Grayback Odyssey vs Team HAQ Ladies

Pukul 13.00 WIB - MDH Phoenix vs Risk Velkhana

Pukul 14.00 WIB - MDH Phoenix vs GPX Basreng

Pukul 14.00 WIB - Risk Velkhana vs Team HAQ Ladies

Pukul 15.00 WIB - Risk Velkhana vs Grayback Odyssey

Pukul 15.00 WIB - Team HAQ Ladies vs GPX Basreng

Pukul 16.00 WIB - Team HAQ Ladies vs MDH Phoenix

Pukul 16.00 WIB - GPX Basreng vs Grayback Odyssey

Dengan jadwal tersebut bisa diartikan GPX Basreng dan Bigetron Era berada dalam grup yang berbeda.