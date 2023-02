Live Streaming Grand Final Turnamen Mobile Legends MCS Season 3: Tonton Gratis di Sini!

TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming gratis MLBB Competitive Series (MCS) Season 3 yang menyajikan laga pamungkas pada Grand Final, Senin (6/2/2023).

Laga pertama hari ini dibuka oleh duel sengit antara Alter Ego X vs RRQ Sena di semifinal lower bracket.

Dilanjutkan pertarungan antara EVOS Icon vs Bigetron Beta di final upper bracket.

Keempat tim tersebut akan bersaing pada hari ini untuk dapat melaju ke babak Grand Final.

Grand Final sendiri sejatinya dijadwalkan bermain pada pukul 20.30 WIB, hari ini.

Anda dapat menyaksikan keseruan turnamen tersebut lewat kanal YouTube dan Facebook milik UPointEsports yang tersedia di artikel dibawah ini.

Berikut link live streaming MCS Season 3 hari ini:

Berikut Jadwal Lengkap Group Stage MCS Season 3 Hari Ini, 6 Februari 2023:

Playoff

Semifinal Lower Bracket

Match 5

Pukul 14.00 WIB - Alter Ego X vs RRQ Sena

Final Upper Bracket

Match 6

Pukul 16.10 WIB - EVOS Icon vs Bigetron Beta

Final Lower Bracket

Match 7

Pukul 18.20 WIB - (Pemenang Match 5 vs Tim Kalah Match 6)

Grand Final

Pukul 20.30 WIB - (Pemenang Match 6 vs Pemenang Match 7)

Seluruh pertandingan di babak playoff dijadwalkan menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Sedangkan pada Grand Final sendiri nantinya menggunakan sistem Best of Five (Bo5).

Seluruh pertandingan dimainkan dengan sistem Online atau tidak bermain di venue.

Dalam babak playoff kali ini sebenarnya diikuti oleh 6 tim yang telah lolos dari babak group stage.

Namun Kagendra dan Aura Blaze telebih dahulu pulang pada hari Minggu (5/2/2023).

Kagendra harus tunduk di tangan Bigetron Era dengan skor 2-0. Sedangkan Aura Blaze juga kalah ketika berhadapan dengan EVOS Icon 2-0. (*)

