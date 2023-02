Hasil Playoffs MWI 2023 Hari Ini, 8 Februari: Bigetron Era dan GPX Basreng Serempak Lolos Semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil pertandingan playoffs MWI (MLBB Women Invitational) 2023, Rabu (8/2/2023).

Dimana 2 tim dari Indonesia sama-sama menorehkan hasil yang gemilang pada hari pertama babak playoff.

Adalah Bigetron Era dan GPX Basreng merupakan perwakilan Indonesia di MWI 2023.

Kedua tim tersebut berhasil lolos menuju babak semifinal.

Di semifinal Bigetron Era akan menghadapi lawan yang cukup menyulitkan dari Filipina yaitu Risk Velkhana.

Sedangkan GPX Basreng akan melawan tim Filipina lainnya yakni Omega Empress.

Baik Bigetron Era dan GPX Basreng akan melakoni laga semifinal pada hari Minggu (12/2/2023).

Lantas berapa skor laga Bigetron Era dan GPX Basreng pada hari ini?

Berikut hasil pertandingan MWI 2023, Rabu (8/2/2023):

Pukul 11.30 WIB - Bigetron Era 2-0 Grayback Odyssey

Pukul 13.45 WIB - Risk Velkhana 2-0 Impunity Starlets

Pukul 16.00 WIb - Omega Empress 2-0 MDH Phoenix

Pukul 18.15 WIB - GPX Basreng 2-0 Zeg Iris

Seluruh pertandingan playoffs MWI 2023 menggunakan format Best of Three (Bo3).