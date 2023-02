Jadwal Lengkap MPL ID Season 11: Duel ONIC Esports vs RRQ Tersaji di Minggu Kedua

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal MPL (MLBB Pro League) ID Season 11 yang digelar 6 minggu.

MPL ID Season 11 kali ini nampaknya berbeda dengan musim sebelumnya.

Pasalnya di MPL ID Season 10 musim lalu pada babak regular season atau group stage dilaksanakan hingga 8 minggu.

Sementara itu pihak Moonton telah menjadwalkan MPL ID Season 11 bergulir mulai tanggal 17 Februari 2023.

Baca juga: Blacklist International Resmi Umumkan Roster MPL PH Season 11, Ohmyv33nus, Wise, & EDWARD Bertahan

Tanggal dimulainya MPL ID Season 11 yakni pada 17 Februari 2023 mendatang. (Tangkapan layar laman MPL)

Pertandingan antara Aura Fire VS Rebellion Zion akan menjadi laga pembuka MPL ID Season 11.

Berikut jadwal lengkap dari gelaran MPL ID Season 11 yang telah dirangkum di artikel dibawah ini.

Jadwal Lengkap Regular Season MPL ID Season 11

Minggu 1

Jumat, 17 Februari 2023

Aura Fire vs Rebellion Zion - 14.00 WIB

RRQ vs Bigetron Alpha - 17.00 WIB

Geek Slate vs ONIC Esports - 20.00 WIB

Sabtu, 18 Februari 2023

Alter Ego vs RRQ - 11.00 WIB

Aura Fire vs Geek Slate - 14.00 WIB

Rebellion Zion vs EVOS Legends - 17.00 WIB

Bigetron Alpha vs ONIC Esports - 20.00 WIB

Minggu, 19 Februari 2023

EVOS Legends vs Alter Ego - 15.00 WIB

Bigetron Alpha vs Aura Fire - 18.00 WIB