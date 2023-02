Jadwal Lengkap MPL ID Season 11 dan Jam Tayangnya, Babak Reguler Season Mulai 17 Februari 2023

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap turnamen Mobile Legends yang bertajuk MPL ID Season 11.

Jadwal MPL ID Season 11 akan menyajikan pertandingan pembuka babak reguler season mulai 17 Februari 2023 mendatang.

MPL ID Season 11 masih diikuti oleh 8 kontestan seperti musim sebelumnya.

Logo turnamen Mobile Legends yang bertajuk MPL ID Season 11 (Tangkapan layar laman MPL)

Termasuk ONIC Esports yang berstatus jawara MPL ID Season 10 lalu.

Seluruh pertandingan MPL ID Season 11 dapat disaksikan secara live YouTube dengan gratis.

Berikut Jadwal Lengkap MPL ID Season 11 Babak Reguler Season

Minggu 1

Jumat, 17 Februari 2023

Aura Fire vs Rebellion Zion - 14.00 WIB

RRQ vs Bigetron Alpha - 17.00 WIB

Geek Slate vs ONIC Esports - 20.00 WIB

Sabtu, 18 Februari 2023

Alter Ego vs RRQ - 11.00 WIB

Aura Fire vs Geek Slate - 14.00 WIB

Rebellion Zion vs EVOS Legends - 17.00 WIB

Bigetron Alpha vs ONIC Esports - 20.00 WIB

Minggu, 19 Februari 2023

EVOS Legends vs Alter Ego - 15.00 WIB

Bigetron Alpha vs Aura Fire - 18.00 WIB

Minggu 2