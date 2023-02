Jadwal MDL Season 7 Hari Ini, 15 Februari 2023 Lengkap Dengan Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal MDL ID Season 7 (Mobile Legends: Bang Bang Development League) hari ini, Rabu (15/2/2023).

Pada pertandingan hari ini merupakan laga pembuka minggu kedua atau week 2 dari ajang MDL ID Season 7.

Sementara itu, 5 laga bakal tersaji pada pertandingan hari ini.

Pertandingan hari ini buka dengan laga menarik antara Alter Ego X vs Pendekar Esports.

Namun, semua mata bakal tertuju pada dua pertandingan dari tim MPL.

Adalah yang pertama Aura Blaze vs Bigetron Beta.

Kemudian dilanjutkan laga Geek Slate Jr vs Rebellion Sinai.

Daftar kontestan MDL ID Season 7 (Instagram @mdl.indonesia)

Jika Bigetron Beta menang kontra Aura Blaze maka tim berlogo Robot Merah tersebut bakal pepet ONIC Prodigy di puncak klasemen Grup A.

Sementara itu, EVOS Icon akan meladeni perlawanan dari tim promosi yaitu Yasbih Esports.

Hingga saat ini ONIC Progidy masih memimpin klasemen sementara Grup A dengan torehkan 4 kemenangan.

Sedangkan Grup B dipimpin oleh tim besutan Atta Halilintar yaitu Pendekar Esports dengan torehkan 2 kemenangan dan sekali kalah.

Sementara itu semua laga pada babak regular season atau group stage menggunakan format Best of Three (Bo3).

Seluruh pertandingan MDL ID Season 7 bisa disaksikan melalui YouTube dan Facebook MDL Indonesia.

Jadwal Pertandingan MDL ID Season 7 Hari Ini, Rabu (15/2/2023)