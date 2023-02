Tampil Apik di MPL ID Season 11: EVOS Branz Sabet Gelar MVP of The Week

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu pemain EVOS Legends, Branz catatkan torehan apik di Mobile Legends Premier League (MPL) ID Season 11.

Pasalnya pemilik nama asli Jabran Bagus Wiloko alias Branz torehkan MVP of The Week atau pemain terbaik di ajang MPL ID Season 11 Week 1.

Penampilan cemerlang Branz membuat EVOS Legends bertengger di puncak klasemen.

Sementara itu, MVP Branz didapatinya saat pecundangi Rebellion Zion dan Alter Ego dengan skor 2-0.

EVOS Legends kalahkan Alter Ego pada hasil MPL ID Season 11 Day 3, Minggu (19/2/2023) petang WIB. (Tangkapan layar YouTube Mobile Legends Indonesia)

Dilansir dari pihak resmi MPL Indonesia, Branz dinobatkan sabagai MVP di minggu pertama atau week 1.

"Menjadi dua kali Man of the Match secara berturut-turut membuat dia pantas menyandang gelar MVP of the Week pada MPL Indonesia Season 11 minggu pertama," demikian pengumuman pihak MPL di akun instagram resminya.

MVP tersebut tak luput dari hero signature-nya yaitu Moskov.

Saat bermain menggunakan Moskov, Branz membuat build item pilihan diantaranya Haas' claws, golden staff, corrosion scythe, wind of nature, windtalker, serta demon hunter sword.

Dengan Moskov, Branz berhasil membukukan 36 kill.

Hebatnya Branz hanya membutuhkan 2 pertandingan saja untuk memperoleh kill sebanyak itu.

Tanya hanya itu, Branz juga catatkan 15 assist yang membuat average K/D/A (Kill/Death/Assist) bernilai 11.0.

Selain sebagai pemain terbaik, tim dari Branz yakni EVOS Legends juga dinobatkan sebagai MVP di minggu pertama ini.

Namun ujian sesungguhnya EVOS Legends dimulai lebih tepatnya di minggu kedua.

Pasalnya pada minggu kedua nanti, EVOS Legends berhadapan dengan juara bertahan dan runner-up MPL ID Season 10 kemarin.