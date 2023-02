Jadwal MPL ID Season 11 Hari Ini, Sabtu 25 Februari: ONIC vs AE, EVOS vs BTR & RRQ Cari Pelampiasan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal MPL ID Season 11 yang akan menyajikan 4 pertandingan Week 2 Day 2, pada Sabtu (25/2/2023) hari ini.

Jadwal MPL ID Season 11 Week 2 Day 2 dibuka dengan pertarungan RRQ melawan AURA Fire.

RRQ diprediksi bakal tampil all out setelah menderita kekalahan perdananya di MPL ID Season 11.

Baca juga: Update Klasemen MPL ID Season 11 Week 2: EVOS Legends Kokoh di Pucuk, ONIC Esports Geser RRQ

RRQ naik backstage setelah kalahkan Bigetron Alpha 2-0 pada pertandingan pertama MPL ID Season 11, Jumat (17/2/2023) malam WIB. (Tangkapan layar YouTube Mobile Legends Indonesia)

Alberttt dkk kemungkinan menjadikan AURA Fire sebagai pelampiasan sakit hati akibat kalah dua game langsung dari sang rival ONIC Esports.

Selain itu ada duel antara ONIC Esports vs Alter Ego (AE), EVOS Legends vs Bigetron (BTR) Alpha hingga GEEK Slate vs Rebellion Zion.

Keseruan MPL ID Season Week 2 Day 2 disiarkan secara langsung TVRI maupun live streaming YouTube Mobile Legends Indonesia.

Berikut Jadwal MPL ID Season 11 Week 2 Day 2

Sabtu, 25 Februari 2023

Pukul 11.00 WIB

RRQ vs AURA Fire

Pukul 14.00 WIB

ONIC Esports vs Alter Ego

Pukul 17.00 WIB

EVOS Legends vs Bigetron Alpha

Pukul 20.00 WIB

Geek Slate vs Rebellion Zion

Link Live Streaming

Akses TVRI di Sini <<<<

Akses YouTube MPL ID <<<<

Akses YouTube Mobile Legends Indonesia di Sini <<<<

Berikut Update Klasemen MPL ID Season 11 Week 2

1. EVOS Legends | 3 - 0 | 100 persen | 6 - 1 | 86 persen | +5

2. ONIC Esports | 3 - 0 | 100 persen | 6 - 1 | 86 persen | +5

3. RRQ | 2 - 1 | 67 persen | 4 - 2 | 67 persen | +2

4. GEEK | 1 - 2 | 33 persen | 4 - 4 | 50 persen | 0

5. Alter Ego | 1 - 2 | 33 persen | 2 - 4 | 33 persen | -2

6. Bigetron Alpha | 1 - 2 | 33 persen | 2 - 5 | 29% | -3

7. Rebellion Zion | 1 - 2 | 33% | 2 - 5 | 29% | -3

8. AURA Fire | 0 - 3 | 0% | 2 - 6 | 25% | -4

Keterangan:

(*) Posisi | Menang - Kalah (Per Match) | Win Rate | Menang - Kalah (Per Rounds) | Game Rate | Points

Penjelasan:

1. Tim yang menang dua game langsung mendapatkan poin +2

2. Tim yang menang dengan melakoni 3 game hanya mendapatkan +1

3. Tim yang kalah langsung dua game langsung meraih -2

4. Tim yang kalah melalui 3 game mendapatkan -1

(Tribunnews.com/Ipunk)