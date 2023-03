Aura Fire Melempem di MPL ID Season 11, sang Pelatih Beberkan Kondisi Pemain

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Aura Fire, Reza Pahlevi, buka suara mengenai kondisi anak asuhnya usai melempem di MPL ID Season 11.

Seperti yang diketahui, saat ini Aura Fire menghuni papan bawah klasemen sementara MPL ID Season 11.

Bahkan, Aura Fire belum pernah meraih kemenangan dalam lima pertandingan yang mereka lakoni.

Terakhir, Aura Fire takluk di tangan ONIC Esports dengan skor 1-2.

Performa Aura Fire di MPL ID Season 11 memang terlihat berbeda.

Di musim sebelumnya, Aura Fire berhasil menempati posisi tiga dan mengalahkan tim-tim kuat di Indonesia.

Melakoni MPL Season 11, performa High dan kawan-kawan justru melempem dan tak maksimal.

Lantas, seperti apa kondisi tim Aura Fire sekarang?

Tak Pengaruhi Mental

Melansir YouTube Aura TV, Reza mengaku bahwa saat ini kondisi para pemainnya aman-aman saja.

Meski tampil kurang apik, mental para pemain juga tak menurun.

Mereka tidak terpengaruh dengan situasi saat ini.

"Untuk anak anak alhamdulillah so far semua aman, enggak ada yang down atau terpengaruh sama sekali," ujar Reza.

Meski saat ini terpuruk di papan bawah klasemen, Aura Fire masih mempunyai peluang untuk memperbaiki posisi.