Rekap Playoff Turnamen Valorant Challengers Indonesia Spring: BOOM Esports Selangkah Menuju Juara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut rekap pertandingan turnamen Valorant Challengers Indonesia Spring 2023 yang memulai laga pada babak playoff hari ini, Rabu (8/3/2023).

Sebanyak 3 laga menarik telah menyelesaikan pertandingan pada hari ini.

Sementara itu, secara mengejutkan ARF TEAM berhasil kalahkan Alter Ego dengan skor telak 2-0 di perempat final upper bracket.

ARF TEAM yang lolos ke semifinal upper bracket harus turun ke lower bracket setelah dikalahkan juara bertahan yaitu BOOM Esports dengan skor tipis 2-1.

Sedangkan di perempat final upper bracket lainnya, Dewa United berhasil kalahkan Dominatus dengan skor 2-0.

Dengan hasil tersebut membuat Dewa United masih menjaga asa di upper bracket untuk menghadapi Bigetron Arctic di semifinal upper bracket pada hari Kamis (9/3/2023) pukul 11.00 WIB.

Bagan playoff Valorant Challengers Indonesia Spring 2023.

Rekap Pertandingan Playoffs Valorant Challengers Indonesia Spring Hari Pertama

Rabu, 8 Maret 2023

Perempat Final Upper Bracket

Alter Ego 0-2 ARF TEAM

Dewa United 2-0 Dominatus

Semifinal Upper Bracket

BOOM Esports 2-1 ARF TEAM

Dengan hasil tersebut membuat BOOM Esports yang lolos menuju final upper bracket masih menanti pemenang antara Bigetron Arctic vs Dewa United.

Sementara itu, playoff Valorant Challengers Indonesia Spring digelar mulai tanggal 8-12 Maret 2023.

Kemudian semua pertandingan (kecuali Lower Bracket Final & Grand Final) adalah Best of Three (Bo3).

Sedangkan final lower bracket dan grand final menggunakan format Best of Five (Bo5).