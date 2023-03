Update Klasemen Turnamen Mobile Legends MPL ID S11 Hari Ini: ONIC Lolos Playoff, AE Pepet Rebellion

TRIBUNNEWS.COM - Simak update klasemen turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID) Season 11 setelah merampungkan 2 pertandingan Week 5 Day 3, pada Minggu (19/3/2023) malamhari WIB.

Hasil MPL ID Season 11 Week 5 Day 3 dibuka dengan kemenangan dramatis Alter Ego atas Rebellion Zion melalui 3 game.

Kemenangan ini sangat dibutuhkan AE (Alter Ego) untuk menjaga peluang lolos ke babak playoff di MPL ID S11.

Sementara itu, di laga lainnya ONIC Esports kembali torehkan hasil saat berhasil pecundangi AURA Fire dengan skor 2-1.

Atas hasil tersebut ONIC Esports berhasil menempatkan dirinya pada babak playoff di upper bracket.

Segel gelar juara paruh musim MPL ID Season 11, ONIC Esports sebut EVOS dan RRQ sebagai lawan terberat. (Tangkap Layar YouTube MPL Indonesia)

ONIC Esports sendiri merupakan satu-satunya tim yang telah mengamankan tiket menuju babak playoff.

Pasalnya ONIC telah meraih 11 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Sementara itu, Alter Ego pun sekarang telah menyamai jumlah 4 kemenangan dan 7 kekalahan yang dimiliki Rebellion Zion.

Dengan statistik tersebut, Alter Ego saat ini masih di bawah Rebellion Zion yang menduduki peringkat keenam.

Sebab Rebellion Zion di atas Alter Ego tak lain karena unggul jumlah game win.

Sebagai catatan tambahan, babak playoff bakal dijadwalkan dimulai pada tanggal 1 April mendatang.

Sementara itu, format pertandingan pada babak playoff bakal berbeda dengan babak regular season.

Sebab pada babak regular season yang menggunakan sistem Best of Three (Bo3). Sedangkan pada playoff nantinya bakal menggunakan format Best of Five (Bo5) dan Grand Final menggunakan Best of Seven (Bo7).

Klasemen Sementara MPL ID Season 11