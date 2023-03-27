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Kumpulan Kode Redeem Free Fire Hari Ini, 27 Maret 2023, Segera Tukarkan di reward.ff.garena.com
Berikut kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Senin (27/3/2023). Segera klaim atau tukarkan kode lewat reward.ff.garena.com.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Senin (27/3/2023).
Kumpulan kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Kode redeem Free Fire ini dapat diklaim melalui laman resmi dari Garena, reward.ff.garena.com.
Segera klaim atau tukarkan kode redeem Free Fire, yang nantinya akan dapat hadiah menarik.
Apabila kode redeem tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.
Atau bisa jadi karea sudah habis, sebab kode redeem tersebut memiliki limited.
Dapatkan hadiah menarik seperti skins, diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item gratis lainnya.
Kumpulan kode redeem Free Fire hari ini, 27 Maret 2023
- VFGVJMCKDMHN
- FKJHBNJKOPOL
- FFX60C2IIVYU
- JCDKCNJE5RTR
- FDRDSASERTYH
- FU816OUYTRDVB
- F10IUJHGVCDSE
- F7UIJHBGFDFR
- FFMC2SJLKXSB
- FFPLOWHANSMA
- C23Q2AGP9PH
- FFMCLJESSCR7
- FFPLFMSJDKEL
- F2AYSAH5CCQH
- 5FBKP6U2A6VD
- 5XMJPG7RH49R
- ERTYHJNBVCDS
- NDJDFBGJFJFK
- ERTYHJNBVCDS
- FFA0ES11YL2D
- FFXVGG8NU4YB
- FFE4E0DIKX2D
- FMKLPOIUYTFD
- FHBVCDFQWERT
- NDJDFBGJFJFK
- ERTYHJNBVCDS
- F10IUJHGVCDSE
- F7UIJHBGFDFR
- FXCVBNMKDSXC
- FOKMJNBVCXSD
- FFFXVGG8NU4YB
- FFE4EODIKX2D
Cara Tukarkan Kode Redeem FF:
1. Pertama siapkan kode redeem yang ingin diklaim.
2. Selanjutnya buka laman reward.ff.garena.com.
3. Login ke akun sosial media Facebook, Google, Twitter, atau ID Apple, untuk menautkan akun FF.
4. Lalu pilih kode redeem FF yang ingin ditukar.
5. Salin dan tempel kode redeem FF di kolom penukaran kode yang disediakan.
6. Konfirmasi pada laman penukaran kode dan klik OK.
7. Cek email dan lihat email masuk di akun email pemain.
8. Klik link yang diberikan tersebut untuk dapatkan hadiahnya.
Nantinya hadiah akan langsung masuk ke akun pemain, dan dapat digunakan untuk bermain di Free Fire.
(Tribunnews.com/Ali)