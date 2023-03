Mobile Legends: Memble di MPL ID Season 11, Aura Fire Indikasikan Bakal Rombak Roster di Musim Depan

TRIBUNNEWS.COM - Memble di turnamen Mobile Legends MPL ID Season 11, Aura Fire indikasikan bakal rombak roster untuk musim depan.

Diketahui, Aura Fire tak mampu menuai hasil manis di MPL ID Season 11, mereka hanya berhasil membukukan satu kemenangan dalam 13 laga.

Dengan catatan buruk tersebut, Aura Fire finish di posisi delapan klasemen.

Berada di papan bawah klasemen bersama Rebellion Zion, kedua tim tersebut tak mampu lolos ke babak playoff MPL ID Season 1 dan hanya bisa jadi penonton.

Baca juga: Jadwal Mobile Legends MPL ID Season 11 Babak Playoff, Inilah Daftar 6 Tim yang Lolos

Memble di turnamen Mobile Legends MPL ID Season 11, Aura Fire indikasikan bakal rombak roster untuk musim depan. (Kolase Tribunnews - Tangkap Layar Instagram story @rezaaphlev)

Indikasikan Rombak Roster

Melalui Instagram story para pemainnya, tim Aura Fire kemungkinan bakal dirombak untuk menatap season selanjutnya.

Tentu, pembenahan harus dilakukan seiring dengan hasil buruk yang mereka torehkan.

Salah satu pemainnya, yakni High, tampak mengindikasikan bahwa pembenahan roster Aura Fire bakal dilakukan di musim depan.

"Thankyou semua yang udah dukung Aura. Dan juga buat Aurafam yang selalu nemenin kita walaupun dalam keadaan terpuruk. Thankyou so much dan juga gw mewakili anak-anak minta maaf karna belum bisa kasih hasil yang terbaik. Era Lord its over boys.

Buat Aurafam tetap selalu support Aura di season depan siapapun rosternya itu udah yang terbaik," tulis High lewat akun @aura.high_.

Lebih lanjut, pelatih Aura, Reza Pahlevi juga turut menanggapi story dari High tersebut.

Bahkan, Reza menuliskan kalimat bahwa susunan roster di musim ini telah berakhir, dapat disimpulkan bahwa Aura Fire betul-betul akan merombak tim.

“Maksudnya is over sama roster ya Jey," tulis Reza lewat akun @rezaaphlev.

Patut dinantikan perubahan apa yang bakal dilakukan Aura Fire di MPL ID season selanjutnya.

Baca juga: Cukup Diminati di MPL ID Season 11, Ini Rekomendasi Build Hero Khufra Mobile Legends