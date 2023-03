Banana Sering Main di MPL ID Season 11, Antimage Beberkan Jika Kursi Lemon di RRQ Harap-Harap Cemas

Evos Antimage. Antimage menilai jika kursi Lemon sebagai line up inti bisa saja digeser oleh Banana. Antimage: Banana udah bisa improve dan bisa saingi Lemon.

TRIBUNNEWS.COM - Banana sering dimainkan RRQ pada regular season di Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID) Season 11 ketimbang Lemon, Antimage beberkan jika kursi line up inti Muhammad Ikhsan (Lemon) bisa saja digeser.

Regular season MPL ID Season 11 memang telah berakhir, namun masih menjadi pertanyaan siapakah yang akan menjadi EXP Laner RRQ di babak playoff nanti.

Hingga saat ini kedua EXP Laner RRQ, Banana dan Lemon menunjukkan penampilan yang sama bagusnya serta memiliki keunggulan masing-masing.

Persaingan kedua pemain tersebut, membuat salah satu EXP Laner top Indonesia yang saat ini vakum yakni Antimage berikan penilaian tersendiri terhadap kedua pemain RRQ itu.

RRQ Alberttt (tengah) saat bertanding di MPL ID Season 11. (Instagram @teamrrq)

Baca juga: Jadi Hero Terlaris di MPL ID Season 11, Ini Build Item Fredrinn Biar Makin Over Power

RRQ nampak masih bingung dengan line up utama mereka khususnya di bagian EXP Laner.

Lemon yang yang dipercaya untuk mengisi role EXP Laner RRQ di MPL ID Season 11 tampaknya malah Banana yang sering terlihat pada line up sang Raja (RRQ).

Setelah regular season berakhir kita akan masuk ke babak playoff, di mana seharusnya para tim sudah memiliki line up terbaiknya untuk meraih juara di season ini.

Antimage sebagai EXP Laner berpengalaman yang turut menyaksikan MPL ID season 11 ini memberikan pendapatnya tentang siapa yang akan menjadi EXP Laner utama RRQ di playoff nanti.

"Menurut gua Banana udah improve dan bisa dibilang bisalah untuk menyaingi Lemon di exp lane," ucap Antimage.

Antimage juga menambahkan jika sang pelatih yakni Bangduk pastinya bakal kepusingan untuk memilih dua pemain tersebut sebagai starting line up untuk RRQ di playoff.

"Yang tadinya tuh kayanya udah pasti Lemon tapi sekarang menurut gua, Bang Duk (pelatih RRQ) ini bakal bingung buat mainin Banana atau Lemon sih," kata Antimage dilansir dari Empeshow dan dikutip dari Revivaltv.

Dengan ucapan seperti itu, Antimage yakin jika dengan lebih banyak lagi menit bermain, Banana pastinya akan menjadi EXP Laner yang kuat.

Penampilan terbaik Banana di MPL ID Season 11 kali ini saat RRQ berhasil mengalahkan EVOS Icon dengan skor 2-1 saat ia menggunakan hero Arlot.

Bahkan mungkin bisa menggeser Lemon untuk menjadi explaner utama RRQ di playoff nanti, jika Banana tetap konsisten dan menunjukkan performa terbaik.

RRQ pada babak playoff nanti berada di upper bracket sehingga memiliki waktu lebih untuk memutuskan bagaimana line up utamanya. Banana dkk masih menunggu pemenang match antara Bigetron Alpha vs Alter Ego.

Babak playoff nantinya dijadwalkan pada 5-9 April 2023 dan digelar di JIEXPO Kemayoran Hall D2.

Sementara itu, format pertandingan pada playoff nantinya bakal menggunakan sistem match Best of Five (Bo5).

Sedangkan babak grand final dijadwalkan menggunakan format Best of Seven (Bo7).

(Tribunnews.com/Ali)