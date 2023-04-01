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Update Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 2 Day 4: Hail Esports Kudeta Persija EVOS di Puncak
Simak update klasemen week 2 day 4 PMSL SEA Spring 2023, Sabtu, (1/4/2023) malam hari. Hail Esports kudeta Persija EVOS di puncak.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Guruh Putra Tama
TRIBUNNEWS.COM - Simak update klasemen week 2 day 4 PMSL SEA Spring 2023, Sabtu, (1/4/2023) malam hari.
Tiga perwakilan Indonesia yakni Persija EVOS, BOOM Esports dan RRQ tampil apik pada hari ini dan berhasil menorehkan Winner Winner Chicken Dinner (WWCD).
Untuk Persija EVOS sendiri kini bertengger di urutan kedua pada week 2 kali ini dengan mengemas 201 poin.
Sedangkan BOOM Esports kini menduduki peringkat keempat dengan mengemas 127 poin.
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Kemudian untuk RRQ sendiri berada di urutan keenam dengan berhasil meraih 126 poin.
Sementara itu, Voin Esports yang tampil memukau pada week 1 kini kian melempem pada week 2.
Alhasil Voin Esports pada week 2 kali ini bertengger di posisi ke-18 dengan mengemas 65 poin.
Sementara itu, puncak klasemen yang sebenarnya dihuni Persija EVOS kini berhasil dikudeta oleh Hail Esports.
Hail Esports sendiri pada hari ini tampil memukau dengan berhasil torehkan 2 WWCD.
Alhasil tim asal Thailand tersebut kini bertengger di puncak dengan perolehan poin sebanyak 214.
Klasemen PMSL SEA Spring Week 2 Day 4
1. Hail Esports | 214
2. Persija EVOS | 201
3. Faze Clan | 166
4. BOOM Esports | 127
5. ShineLikeDiamond | 127
6. RRQ | 126
7. Yoodo Alliance | 126
8. BOX Gaming | 113
9. Geek Slate | 105
10. Bacon Time | 105
11. Alter Ego Ares | 102
12. Genesis Esports | 100
13. D'Xavier | 94
14. Vampire Esports | 86
15. SEM9 | 81
16. Bigetron Red Villains | 74
17. PlayBook Esports | 73
18. VOIN Esports | 65
19. Don't Break Dreams | 54
20. Team Secret | 33
Keterangan: Posisi | Poin
Peraih WWCD Week 2 Day 4
- Match 19
WWCD: Hail Esports
Elims: 10 kills
- Match 20
WWCD: Persija EVOS
Elims: 17 kills
- Match 21
WWCD: Genesis Esports
Elims: 6 kills
- Match 22
WWCD: RRQ
Elims: 15 kills
- Match 23
WWCD: Hail Esports
Elims: 11
- Match 24
WWCD: Box Gaming
Elims: 12 kills
(Tribunnews.com/Ali)
Sumber: TribunSolo.com
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