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Update Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 2 Day 4: Hail Esports Kudeta Persija EVOS di Puncak

Simak update klasemen week 2 day 4 PMSL SEA Spring 2023, Sabtu, (1/4/2023) malam hari. Hail Esports kudeta Persija EVOS di puncak.

zoom-inlihat foto Update Klasemen PMSL SEA Spring 2023 Week 2 Day 4: Hail Esports Kudeta Persija EVOS di Puncak
Tangkap Layar Situs PMSL SEA
Jadwal PUBG Mobile Super League Southeast Asia (PMSL) SEA 2023 lengkap dengan daftar 20 tim peserta. Simak update klasemen week 2 day 4 PMSL SEA Spring 2023, Sabtu, (1/4/2023) malam hari. Hail Esports kudeta Persija EVOS di puncak. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak update klasemen week 2 day 4 PMSL SEA Spring 2023, Sabtu, (1/4/2023) malam hari.

Tiga perwakilan Indonesia yakni Persija EVOS, BOOM Esports dan RRQ tampil apik pada hari ini dan berhasil menorehkan Winner Winner Chicken Dinner (WWCD).

Untuk Persija EVOS sendiri kini bertengger di urutan kedua pada week 2 kali ini dengan mengemas 201 poin.

Sedangkan BOOM Esports kini menduduki peringkat keempat dengan mengemas 127 poin.

Seluruh roster Persija EVOS berkumpul sebelum pertandingan PMSL SEA Spring 2023.
Seluruh roster Persija EVOS berkumpul sebelum pertandingan PMSL SEA Spring 2023. (Instagram @persija_evos)

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Kemudian untuk RRQ sendiri berada di urutan keenam dengan berhasil meraih 126 poin.

Sementara itu, Voin Esports yang tampil memukau pada week 1 kini kian melempem pada week 2.

Alhasil Voin Esports pada week 2 kali ini bertengger di posisi ke-18 dengan mengemas 65 poin.

Sementara itu, puncak klasemen yang sebenarnya dihuni Persija EVOS kini berhasil dikudeta oleh Hail Esports.

Hail Esports sendiri pada hari ini tampil memukau dengan berhasil torehkan 2 WWCD.

Alhasil tim asal Thailand tersebut kini bertengger di puncak dengan perolehan poin sebanyak 214.

Klasemen PMSL SEA Spring Week 2 Day 4

1. Hail Esports | 214
2. Persija EVOS | 201
3. Faze Clan | 166
4. BOOM Esports | 127
5. ShineLikeDiamond | 127
6. RRQ | 126
7. Yoodo Alliance | 126
8. BOX Gaming | 113
9. Geek Slate | 105
10. Bacon Time | 105
11. Alter Ego Ares | 102
12. Genesis Esports | 100
13. D'Xavier | 94
14. Vampire Esports | 86
15. SEM9 | 81
16. Bigetron Red Villains | 74
17. PlayBook Esports | 73
18. VOIN Esports | 65
19. Don't Break Dreams | 54
20. Team Secret | 33

Keterangan: Posisi | Poin

Peraih WWCD Week 2 Day 4

  • Match 19
    WWCD: Hail Esports
    Elims: 10 kills
  • Match 20
    WWCD: Persija EVOS
    Elims: 17 kills
  • Match 21
    WWCD: Genesis Esports
    Elims: 6 kills
  • Match 22
    WWCD: RRQ
    Elims: 15 kills
  • Match 23
    WWCD: Hail Esports
    Elims: 11
  • Match 24
    WWCD: Box Gaming
    Elims: 12 kills

(Tribunnews.com/Ali)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Klasemen PMSL SEA Spring 2023
PMSL SEA Spring 2023
Hail Esports
Persija EVOS
BOOM Esports
RRQ
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