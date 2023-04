Jadwal Grand Final MPL ID Season 11 Hari Ini, ONIC Esports vs EVOS Legends, Live TVRI Sports

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal grand final turnamen Mobile Legends MPL ID Season 11 hari ini, Minggu (9/4/2023).

Setelah melewati serangkaian pertandingan panjang kini hanya tersisa dua tim terbaik yang lolos ke babak grand final MPL ID Season 11.

Dua tim yang bakal bersaing untuk menjadi juara MPL ID Season 11 adalah ONIC Esports dan EVOS Legends.

Sementara itu, duel ONIC Esports vs EVOS Legends bakal berlangsung pada pukul 16.00 WIB.

Sedangkan venue grand final tersebut bakal digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sementara itu, baik EVOS maupun ONIC yang telah lolos ke grand final, nantinya kedua tim tersebut bakalan menjadi wakil dari Indonesia di ajang MSC 2023.

Berbeda dengan babak playoff kemarin, pada babak grand final ini dijadwalkan menggunakan format Best of Seven (Bo7). Atau tim yang pertama meraih poin empat keluar sebagai pemenangnya.

Para pecinta Mobile Legends Tanah Air bisa menyaksikan langsung pertandingan dengan menonton tayangan TVRI Sports gratis.

Selain itu, pertandingan playoff MPL ID Season 11 juga ditayangkan melalui siaran langsung di akun YouTube dan Facebook resmi MPL Indonesia.

Jadwal Playoff MPL ID Season 11 Hari Ini, Minggu (9/4/2023)

Grand Final

16.00 WIB - ONIC Esports vs EVOS Legends

Live Streaming

TVRI Sports<<