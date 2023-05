Jadwal Lengkap Babak Group Stage Valorant SEA Games 2023, PBESI Siapkan Bonus Miliaran Rupiah

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap babak group stage atau fase grup Valorant di SEA Games 2023 Kamboja.

Babak Group Stage sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8-9 Mei 2023.

Nantinya babak Group Stage, seluruh pertandingan dijadwalkan bakal menggunakan format sistem Best of One (Bo1).

Sedangkan babak playoff bakal dimainkan tanggal 10 Mei 2023.

Baca juga: Jadwal Valorant Timnas Indonesia di SEA Games 2023, Mulai 8 Mei, Laga Perdana Lawan Filipina

Game Valorant merupakan cabor eSports teranyar di SEA Games 2023.

Untuk kontestan pesertanya juga hanya diikuti oleh enam negara saja, yakni Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Timnas Indonesia sendiri sangat antusias dan bertekan ntuk bisa meraih emas di edisi perdana diadakannya game Valorant.

Bahkan, Timnas Valorant Indonesia sampai menimba ilmu ke Korea Selatan untuk bisa merealisasikan target medali emas.

Nantinya Timnas Indonesia bakal melakoni 5 laga pada babak Group Stage yang digelar dalam waktu dua hari tersebut.

Jadwal Lengkap Valorant SEA Games 2023 Babak Group Stage (dikutip dari Valorant Esports Vietnam)

Senin, 8 Mei 2023

Pukul 12.00 WIB - Singapura vs Vietnam

Pukul 13.00 WIB - Kamboja vs Malaysia

Pukul 14.00 WIB - Filipina vs Indonesia

Pukul 15.00 WIB - Vietnam vs Kamboja

Pukul 16.00 WIB - Malaysia vs Filipina

Pukul 17.00 WIB - Singapura vs Indonesia

Pukul 18.00 WIB - Filipina vs Vietnam

Pukul 19.00 WIB - Singapura vs Kamboja

Pukul 20.00 WIB - Indonesia vs Malaysia

Pukul 21.00 WIB - Filipina vs Kamboja

Selasa, 9 Mei 2023

Pukul 16.00 WIB - Singapura vs Malaysia

Pukul 17.00 WIB - Indonesia vs Vietnam

Pukul 18.00 WIB - Filipina vs Singapura

Pukul 19.00 WIB - Indonesia vs Kamboja

Pukul 20.00 WIB - Vietnam vs Malaysia

PBESI Siapkan Bonus Miliaran Rupiah

Ketua Badan Timnas SEA Games 2023 Tjahjono Prasetyanto, menambahkan target yang diberikan kepada mereka dalam ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara nantinya.