Jadwal Valorant Timnas Indonesia di SEA Games 2023, Mulai 8 Mei, Laga Perdana Lawan Filipina

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Valorant cabor eSports Valorant di SEA Games 2023 Kamboja untuk Timnas Indonesia.

Cabor eSports Valorant SEA Games 2023 akan digelar dalam dua tahap, yakni Group Stage dan Playoff.

Babak Group Stage sendiri dijadwalkan berlangsung pada 8-9 Mei 2023.

Sedangkan babak Playoff akan dimulai pada 10 Mei 2023.

Diketahui, game Valorant baru dipertandingkan di SEA Games tahun ini.

Sementara itu untuk pesertanya hanya diikuti oleh enam negara saja.

Keenam negara itu adalah Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Timnas Valorant Indonesia sendiri bakal melakoni laga perdananya dengan melawan Filipina pada 8 Mei besok.

Sementara itu, fortmat sistem pertandingan pada babak Group Stage bakal menggunakan Best of One (Bo1).

Sebagai cabor baru di SEA Games, Timnas Indonesia berambisi untuk dapat meraih medali emas.

Hal tersebut dapat dilihat dengan saat Timnas Valorant Indonesia sampai menimba ilmu ke Korea Selatan untuk bisa merealisasikan target medali emas.

Jadwal Group Stage Valorant SEA Games 2023 Timnas Indonesia

Senin, 8 Mei 2023

Pukul 14.00 WIB - Filipina vs Indonesia

Pukul 17.00 WIB - Singapura vs Indonesia

Pukul 20.00 WIB - Indonesia vs Malaysia

Selasa, 9 Mei 2023