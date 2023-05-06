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Kode Redeem Free Fire Hari Ini 6 Mei 2023, Segera Klaim di Laman Resmi Garena
Inilah kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini, Sabtu (6/5/2023). Segera klaim melalui laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Dwi Setiawan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini, Sabtu (6/5/2023).
Klaim atau tukarkan kode redeem FF di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.
Kode redeem terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Perhatikan masa berlaku dan server kode redeem-nya sebelum melakukan klaim.
Dapatkan seluruh hadiahnya secara mudah dan gratis.
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Tersedia skins, diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item menarik lainnya.
Simak cara klaim kode sebelum melakukan pengeklaiman secara online.
Kumpulan Kode redeem Free Fire hari ini, 6 Mei 2023 (dikutip dari pockettactics)
Reward
- FF11NJN5YS3E
- Y6ACLK7KUD1N
- W0JJAFV3TU5E
- YXY3EGTLHGJX
- FF10GCGXRNHY
- SARG886AV5GR
- FF1164XNJZ2V
- FF119MB3PFA5
- FF11DAKX4WHV
- WLSGJXS5KFYR
- FF11WFNPP956
- ZYPPXWRWIAHD
- FF10617KGUF9
Reward Lainnya
- FGFR56JKTYJHSGW
- F5YHU6JERK890324
- FRFDRTGBFHTYFHR
- FU56YUEHHDRTGC
- FTRFGU34R89FH6Y
- FIJHGVDBGFUHER5
- FGTRNVUYGVZSEF
- FBREFNSEJTGBGTR
- FAQE2CV3RHIUJHB
- F6NYJGUTRFSVEBR
- FDYFE6GRHFJS5EF
- FTGDIUJSNJRFBGH
- FYGE5UHFHNSIUY6
- FEFGVTBYHNGUVY
- FFTYHIBUJEMRKTY
- FHIN8767YTAERFG
Cara Klaim/Tukar Kode Redeem FF:
1. Buka reward.ff.garena.com.
2. Setelah itu login ke akun sosial media Facebook, Google, Twitter, atau ID Apple, untuk menautkan akun FF.
3. Kemudian pilih kode redeem FF yang ingin ditukar.
Sumber: TribunSolo.com
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