eSports
Daftar Kode Redeem Free Fire Hari Ini 10 Mei 2023, Segera Tukar dan Dapatkan Hadiah Menarik
Kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini, Rabu (10/5/2023). Segera klaim dan tukarkan melalui laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Drajat Sugiri
TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini, Rabu (10/5/2023).
Klaim atau tukarkan kode redeem FF di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.
Kode redeem terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Segera klaim untuk dapat ditukarkan hadiah menarik di dalam game Free Fire yang berisikan diamonds, voucher, koin, bundles dan skin.
Baca juga: Hasil Timnas CrossFire Indonesia, Skuad Garuda Gagal Raih Medali Emas Perdana Esports SEA Games 2023
Apabila kode redeem tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.
Atau bisa jadi karea sudah habis, sebab kode redeem tersebut memiliki limited.
Kumpulan Kode redeem Free Fire hari ini, 10 Mei 2023 (pockettactics)
Reward
- FFCMCPSJ99S3
- XZJZE25WEFJJ
- V427K98RUCHZ
- MCPW2D1U3XA3
- FFAC2YXE6RF2
- FFCMCPSBN9CU
- BR43FMAPYEZZ
- NPYFATT3HGSQ
- FFCMCPSGC9XZ
- MCPW2D2WKWF2
- ZZZ76NT3PDSH
- FFCMCPSEN5MX
- HNC95435FAGJ
- 6KWMFJVMQQYG
- FFCMCPSUYUY7E
- MCPW3D28VZD6
- EYH2W3XK8UPG
- FGFR56JKTYJHSGW
- F5YHU6JERK890324
- FRFDRTGBFHTYFHR
- FU56YUEHHDRTGC
- FTRFGU34R89FH6Y
- FIJHGVDBGFUHER5
- FGTRNVUYGVZSEF
- FBREFNSEJTGBGTR
- FAQE2CV3RHIUJHB
- F6NYJGUTRFSVEBR
- FDYFE6GRHFJS5EF
- FTGDIUJSNJRFBGH
- FYGE5UHFHNSIUY6
- FEFGVTBYHNGUVY
- FFTYHIBUJEMRKTY
- FHIN8767YTAERFG
Cara Klaim/Tukar Kode Redeem FF:
1. Buka reward.ff.garena.com.
2. Setelah itu login ke akun sosial media Facebook, Google, Twitter, atau ID Apple, untuk menautkan akun FF.
3. Kemudian pilih kode redeem FF yang ingin ditukar.
4. Selanjutnya salin dan tempel kode redeem FF di kolom penukaran kode yang disediakan.
5. Cek dan konfirmasi di laman penukaran kode dan klik OK.
6. Kemudian buka email dan lihat email masuk di akun email pemain.
7. Berikutnya klik link yang diberikan tersebut untuk dapatkan hadiahnya.
8. Lalu Anda tinggal menunggu hadiahnya hingga berhasil diklaim, maka hadiah akan langsung masuk ke akun pemain secara otomatis.
(Tribunnews.com/Ali)
Sumber: TribunSolo.com
Daftar Juara Turnamen Free Fire FFML dari Masa ke Masa, Genesis Dogma SF sang Raja Baru
Minggu, 16 April 2023