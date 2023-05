Jadwal Mobile Legends Putri SEA Games 2023 Hari ini, Skuad Garuda Main Dua Kali

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal cabor eSports Mobile Legends Putri di SEA Games 2023 hari ini, Rabu (10/5/2023).

Indonesia dijadwalkan akan melawan tuan rumah Kamboja pada laga perdana dan dilanjutkan meladeni musuh bebuyutan Indonesia di Mobile Legends yaitu Filipina.

Gelaran cabor eSports Mobile Legends SEA Games 2023 tampak berbeda pada musim sebelumnya yang hanya mempertandingkan satu kategori saja.

Pelatih dan pemain Timnas Mobile Legends Indonesia Putri di SEA Games 2023 (Instagram @Garudaku.esi)

Kini, pada edisi SEA Games ke-32 terdapat dua kategori yang akan dipertandingkan yaitu tim putra dan putri.

Berbeda dengan SEA Games 2021 yang hanya mempertandingkan kategori putra saja.

Total hanya 6 negara yang mengikuti kategori Mobile Legends Putri.

Adalah Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia, Vietnam dan Laos.

Indonesia sendiri tergabung dalam Grup A bersama Kamboja dan Filipina.

Nantinya Timnas Mobile Legends Putri bakal memulai laga di babak fase grup dengan format pertandingan Best of One (Bo1) atau hanya sekali bermain.

Sementara itu, babak grand final dijadwalkan digelar pada esok hari atau tanggal 11 Mei 2023.

Keseruan pertandingan tersebut dapat anda saksikan secara gratis melalui Facebook milik E-Sports Federation Cambodia.

Jadwal Mobile Legends Putri SEA Games 2023

Rabu, 10 Mei 2023 (Fase Group)

Grup A

Pukul 11.00 WIB - Indonesia vs Kamboja

Pukul 12.00 WIB - Kamboja vs Filipina

Pukul 13.00 WIB - Filipina vs Indonesia

Grup B

Pukul 14.00 WIB - Malaysia vs Laos

Pukul 15.00 WIB - Laos vs Vietnam

Pukul 16.00 WIB - Vietnam vs Malaysia

Momentum Timnas Mobile Legends Putri Raih Emas Perdana

Timnas Mobile Legends Putri berisikan pemain-pemain berbakat dari tim Bigetron (BTR) Era.

Total ada lima wakil Bigetron Era yang menghiasi susunan roster Timnas Mobile Legends Indonesia Putri.

Di antaranya Chel, Cinny, Fumi, Vivian, dan Vival yang siap membawa pulang medali emas untuk Indonesia.

BTR Era sendiri sudah lama melintang di dunia Mobile Legends khususnya region Asia Tenggara.

Penyebab banyaknya dominasi pemain Bigetron Era tak lain karena prestasi yang sukses meraka catatkan.

Bigetron Era menjadi tim paling berprestasi di kancah Mobile Legends Putri tanah air dengan raiham 21 trofi.

Tercatat BTR Era telah menjuarai dua kali turnamen berskala Asia Tenggara bernama Mobile Legends Womens Invitational (MWI) pada tahun 2022 dan 2023.

Selain kelima pemain Bigetron Era tersebut, ada dua roster lainnya yang akan menjadi andalan pelatih Tazy beserta dua asistennya, Mozia dan Tiolamon.

Pertama ada Valanyr sebagai mantan pemain Bigetron Era yang kini telah pindah memperkuat MBR Delphyne.

Mengutip laman Oneesports, kehadiran Valanyr yang bisa memainkan banyak role menjadi alasan besar dirinya masuk roster Timnas Mobile Legends Indonesia Putri.

Valanyr sendiri dulunya dikenal bermain EXP Lane, namun kini juga mampu menempati role Roamer.

Sementara satu-satunya pemain non Bigetron Era atau Ex BTR yang masuk roster Timnas Mobile Legends Indonesia Putri adalah Caramel.

Jungler milik GPX Basreng ini memiliki kemampuan spesial dalam hal mekanik.

Nantinya Caramel bisa menjadi backup dari Vivaal, sedangkan Valanyr dapat bergantian tampil dengan Vivian dan Fumi.

(Tribunnews.com/Ali)