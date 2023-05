Jadwal Timnas Esports Indonesia SEA Games 2023 Hari Ini, Final MLBB Putri & Kualifikasi PUBG Mobile

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Timnas Esports Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja hari ini, Kamis (11/5/2023).

Pada pertandingan cabor eSports hari ini akan meyuguhkan dua laga menarik.

Yang pertama, Timnas Mobile Legends Putri Indonesia akan melawan Filipina di grand final untuk memperebutkan medali emas.

Nantinya pada babak grand final bakal menggunakan format pertandingan Best of Five (Bo5) atau tim yang terlebih dahulu mendapatkan angka tiga dinobatkan sebagai pemenang.

Kemudian, ada cabor eSports PUBG Mobile Skuad yang memulai laga perdana pada hari ini dari babak kualifikasi.

Pelatih dan pemain Timnas Mobile Legends Indonesia Putri di SEA Games 2023 (Instagram @Garudaku.esi)

Timnas PUBG Mobile Skuad Indonesia bakal memulai laga di babak kualifikasi terlebih dahulu.

Sementara itu, babak final PUBG Mobile Skuad bakal dijadwalkan pada besok Jumat (12/5).

Jadwal Timnas Esports Indonesia Hari Ini

Kamis, 11 Mei 2023

Mobile Legends Putri (Grand Final)

Pukul 16.30 WIB - Indonesia vs Filipina

PUBG Mobile Skuad (Kualifikasi)

Pukul 16.00 - 22.00 WIB - 6 Matches

Momentum Timnas Mobile Legends Putri Raih Emas Perdana

Timnas Mobile Legends Putri berisikan pemain-pemain berbakat dari tim Bigetron (BTR) Era.

Total ada lima wakil Bigetron Era yang menghiasi susunan roster Timnas Mobile Legends Indonesia Putri.