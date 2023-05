Jadwal Mobile Legends SEA Games 2023 Hari Ini, Timnas Indonesia Main Dua Kali

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal cabor eSports Mobile Legends putra di SEA Games 2023 hari ini, Jumat (12/5/2023).

Pertandingan cabor eSports Mobile Legends putra hari ini akan dimulai pada babak fase grup.

Terdapat sembilan negara yang terbagi menjadi dua grup.

Sembilan negara tersebut meliputi Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Vietnam, Laos dan Timor Leste.

Timnas Mobile Legends putra Indonesia sendiri berada di Grup B bersama Kamboja, Myanmar dan Singapura.

Jadwal pertandingan cabang olahraga esports SEA Games 2023 bakal berlangsung pada 4-16 Mei

Pada pertandingan hari ini bakal ada sepuluh laga menarik yang layak untuk ditonton bagi para pecinta skena kompetitif Mobile Legends.

Sementara itu, Timnas Mobile Legends putra Indonesia bakal bermain sebanyak dua laga pada hari ini dari babak fase grup.

Yang pertama, Timnas Mobile Legends putra Indonesia bakal berhadapan dengan tuan rumah di laga perdananya.

Kemudian pada laga yang kedua, Timnas Mobile Legends putra Indonesia bakal melawan Myanmar.

Lalu, untuk format sistem pertandingan pada babak fase grup, pihak panitia menggunakan Best of One (Bo1).

Sementara itu, babak fase grup bakal digelar selama dua hari mulai tanggal 12-13 Mei 2023.

Sedangkan babak semifinal hingga grand final bakal digelar pada tanggal 14 Mei 2023.

Jadwal Mobile Legends SEA Games 2023 Hari Ini

Jumat, 12 Mei 2023